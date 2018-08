Starkem Wind mit viel Einsatz getrotzt

Trotz anstrengender Rennen noch nicht ausgelastet: Die HCA-Handballer brauchten noch mehr Spaß und Abkühlung im See. © Foto: Carola Voigt

Dritte Station beim 2. Uckermark-Drachenboot-Cup: Auf dem Wolletzsee kämpften am Sonnabend beachtliche 22 Bootsbesatzungen um den Sieg und die weiteren Platzierungen. „Schinkenmeister.de“ von der UM-Fleisch und Wild GmbH aus Angermünde und Umgebung (vorn) liegt auf diesem Foto deutlich vor dem „Vivi Express“, dem Team des Vivatas-Pflegedienstes. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Angermünde Nach dem dritten Rennen um den 2. Uckermark-Drachenboot-Cup auf dem Wolletzsee gab es zwei Teams, die in der Gesamtwertung gleichauf lagen: Titelverteidiger Prenzlauer „Ruderrekken“ und die „Entsorger“ ebenfalls aus der Kreisstadt hatten jeweils Platzziffer 7 aus den Rennen in Templin, Prenzlau und Angermünde auf dem Konto.

Der Wettkampftag war lang und hart insbesondere wegen des starken Windes. Die Ausgangsposition für den abschließenden Lauf auf dem Wolletzsee war klar: In diesem Jahr schienen die „Entsorger“ der große Favorit zu sein. Das erste Rennen in Templin gewannen die UDG-Leute mit acht Sekunden Vorsprung vor den Ruderrekken. Ausgerechnet auf dem heimischen Uckersee kamen die Rekken bei Cup-Teil zwei ins Straucheln. „Wir starteten im A-Finale auf der Außenbahn, wo das Wasser sehr flach ist. Das ist beim Drachenbootfahren eindeutig ein Nachteil“, erzählte Jens Horlitz. So kam es, dass die Rekken hier nur Vierter wurden, die Entsorger hinter den Landkreissprotten aber Zweiter.

Vor dem Start auf dem Wolletzsee lagen die Entsorger mit 3:6 bei den Platzziffern vorn. Punkte gibt es nach Platzierung – wer am Ende die wenigsten hat, hat gewonnen. 22 Teams starteten nun auf dem Wolletzsee auf der 200-Meter-Distanz. Nach den insgesamt 24 Vorläufen standen beide favorisierten Mannschaften erneut im A-Finale. Auch hier war es schwierig, bei dem Wind eine gemeinsame Startlinie zu finden. Echt nervenaufreibend.

Kurz nach dem Startsignal machte ein Steuerfehler der Entsorger all ihre Siegchancen zunichte. Die Ruderrekken zogen ihre Paddel kräftig und gleichmäßig durch das Wasser und kamen nach etwas mehr als 51 Sekunden ins Ziel. Es folgten die Wohnbaupiranhas, Team Kinderstübchen und erst dann die Entsorger. Der 3-Punkte-Vorsprung war also futsch.

Anschließend meldeten sich noch zwölf Teams für ein 1000-Meter-Rennen. Auch hier machten die Ruderrekken ihre Dominanz deutlich, gewannen in 4:40 min deutlich vor den Wohnbaupiranhas und den Entsorgern (siehe Ergebnisübersicht). Gefahren wurde hier in zwei Sechser-Gruppen. Die Boote starteten um 15 Sekunden versetzt. Überholmanöver waren trotzdem nicht ausgeschlossen. Doppelten Gebrauch davon machte das Team X-Treme-Drachen: „Ein starker Steuermann und der ex-­trem gute Schlussspurt bescherten uns am Ende Platz 8“, freute sich Frederik Bewer vom gastgebenden Verein X-Treme Uckermark, der auch die Moderation des Tages übernommen hatte.

Was nun?, fragte sich Mike Förster vom Veranstalter Prenzlauer Drachenbootverein, der die Rennleitung inne hatte, vor der abschließenden Siegerehrung. Nach kurzer Besprechung mit den Kapitänen der beiden platzziffergleichen Teams einigten sich diese, kein Entscheidungsrennen mehr zu fahren – der Cup-Jahrgang 2018 hat also zwei Gewinner, die den Wanderpokal jeweils ein halbes Jahr behalten werden.

Bereits vor der Siegerehrung zog Mike Förster seinen Hut vor den Teams, die bei den schwierigen Windverhältnissen alles gegeben hatten. Er selbst und seine Crew bekamen viel Dank und Beifall für das Organisieren und das Durchführen des Wettkampfes – ganz besonders dafür, was da alles aus Prenzlau herangekarrt wurde, unter anderem die sechs Boote mit einem Gewicht von jeweils 250 Kilogramm. Die wurden schließlich von allen Teilnehmern auf den Bootsanhänger getragen.

Abschließend äußerte Förster noch die Hoffnung, dass bei der dritten Cup-Auflage vielleicht noch Schwedt als Austragungsort hinzukommt. Ein kleines Rahmenprogramm für Kinder mit Schminkstation, Malen, Basteln und Tischkickern rundete das Drachenbootrennen ab.