Bald geht es nach Afrika

Simone Weber

Havelland Die jungen Weißstörche im Westhavelland trotzen größtenteils Dürre und Hitze. Von großen Verlusten blieben sie verschont. So ist 2018 bei uns ein durchschnittliches Storchenjahr.

Aus ihren Winterquartieren kehrten die ersten Adebare im März zurück. Am 21. des Monats, also am verschneiten Frühlingsbeginn, flog ein Storch in Milow ein, und etwa zwei Wochen früher war auch der Horst in Garlitz wieder besetzt. Allerdings zwei Wochen später als im Vorjahr. Da war der Garlitzer der früheste Vogel seiner Art in der Naturpark-Region.

In diesem Jahr haben laut Info des westhavelländischen NABU-Regionalverbands 23 Brutpaare insgesamt 80 Jungstörche aufgezogen. Überdurchschnittliche viele Junge, nämlich jeweils Vierlinge, hatten die Paare in Vieritz, Möthlitz, Stölln und am Gahlberg in Strodehne. In elf Nestern, so wie in Wolsier, wurden jeweils drei Jungtiere flügge. Die Eltern in Kleßen hatten in diesem Jahr keinen Nachwuchs. In den letzten Wochen wurden die Jungvögel in den Nestern, die erreicht werden konnten, durch NABU-Leute beringt – rund drei Viertel des Nachwuchses. Im Vorjahr wuchsen im Westhavelland 76 Jungstörche auf. 2016 waren es 82. Drei Nester - in Rathenow, Albertsheim und Görne - blieben diesmal unbewohnt.

Der Weißstorch (Ciconia ciconia), 1984 und 1994 „Vogel des Jahres“, ist seinem Horst treu. Im Idealfall finden sich beide Partner des Vorjahrs wieder zusammen. In der Regel kommt das Männchen ein paar Tage früher an als das Weibchen. Der Storch kann sich als Nahrungsopportunist den jeweiligen Bedingungen gut anpassen. Im Gegensatz zum Nahrungsspezialisten frisst der Storch, was ihm sozusagen vor den Schnabel kommt: Mäuse, Ratten, Frösche, Fische, Eidechsen, Schlangen, aber auch Insekten, Regenwürmer und Aas.

Nach der Brutzeit von 30 bis 32 Tagen dauert die Nestlingszeit zwischen 58 und 64 Tagen. In den nächsten Wochen sammeln sich die Jungvögel in Gruppen und ziehen gemeinsam – noch vor den Altvögeln – in Richtung Süden. Die meisten in Brandenburg nistenden Weißstörche ziehen auf der Ostroute, über Bosporus, die Westtürkei und die Sinaihalbinsel Ägyptens in die Überwinterungsgebiete in Afrika, unterhalb der Sahara bis in den Süden des Kontinents.

Typisch für die Jungstörche ist ihr schwarz gefärbter Schnabel. Erst wenn die Vögel erwachsenen sind, ist er rot. Weißstörche werden mit etwa vier Jahren geschlechtsreif. Mehr Infos zu diesem und vielen anderen Vögeln gibt es auf www.nabu.de, der Webseite des Naturschutzbundes Deutschland.