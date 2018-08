Bundespräsident auf Uckermark-Besuch

Oliver Schwers

Tantow (MOZ) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Tantow. Unter dem Motto „Land in Sicht – Zukunft ländlicher Räume“ will er in diesem und im kommenden Jahr verschiedene ländlich geprägte Regionen in Deutschland näher kennenlernen. Am 24. August fährt er gemeinsam mit Elke Büdenbender, seiner Ehefrau, nach Brandenburg in den Landkreis Uckermark. In Tantow, Prenzlau und Templin wird es um die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum gehen und darum, wie die Menschen den Herausforderungen des Alltags auf dem Land begegnen.

Der Bundespräsident wird eine deutsch-polnische Kindertagesstätte und die Freiwillige Feuerwehr in Tantow nahe der deutsch-polnischen Grenze besuchen. Geplant sind dabei auch Gespräche mit Erzieherinnen und Eltern in der Kita „Abenteuerland“.

In Prenzlau erhält er Einblicke in regionale Lösungen für den Personen- und Warenverkehr, die Verkehrsinfrastruktur, in die kommunalübergreifende Energieversorgung und Abwasserentsorgung. Hier geht es um die Besichtigung und Erläuterung der Projekte KombiBus und RufBus. Die Stadtwerke Prenzlau werden sich vorstellen. Vorgesehen sind ein Rundgang über die Kläranlage und ein Blick in das Blockheizkraftwerk.

Bei einem Gespräch mit Ärzten, Pflegern, Patienten und dem Projektleiter Innovative Gesundheitsversorgung in Brandenburg im Sana Krankenhaus in Templin spricht der Bundespräsident über Lösungsansätze für die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum.

Mit Kulturschaffenden und Kulturmanagern der Uckermark wird sich der Bundespräsident im Multikulturellen Centrum von Templin treffen und über die Möglichkeiten sowie die Bedeutung von kulturellen Angeboten im ländlichen Raum informieren. Abschließend lädt Frank-Walter Steinmeier zu einem Empfang für ehrenamtlich Engagierte aus der Region ein.

Bereits Mitte Juli hat der Bundespräsident den Bayerischen Wald besucht. In den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau hat er sich einen persönlichen Eindruck vom Engagement der Menschen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in ländlichen Regionen verschafft. Im Fokus standen die Kooperation von kleinen Kommunen, die Entwicklungspotenziale der mittelständischen Wirtschaft und die Chancen der Digitalisierung für das Zusammenleben auf dem Land.