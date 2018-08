Wikingerlager an den Teichen

In voller Montur: In den Kampf zogen Wikinger und Slawen, Ostgermanen und Kelten voll bepackt. Bis zu 20 bis 30 Kilogramm wiegen die Utensilien, die die Männer zu tragen hatten. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Marienwerder (MOZ) Wikinger, normannische Krieger, Slawen und Ostgermanen haben am vergangenen Wochenende ihr Lager an den Teichen in Marienwerder aufgeschlagen. Dort lebten sie wie im Mittelalter.

Im normalen Leben ist Markus Gerhardson bei der Berufsfeuerwehr tätig. Doch hier, im Sommerlager in Marienwerder, lebt er als Wikinger. Er habe sich schon immer für die Seefahrt interessiert, erzählt der 1,90-Meter-Mann aus der Nähe von Magdeburg. Da sei er zwangsläufig auf die Wikinger gestoßen, die als Erste große Seereisen unternahmen. Gerhardson kennt sich bestens aus in der Geschichte. Seit drei Jahren ist er in der Gruppe von Familien dabei, die sich vor zehn Jahren um den Berliner Andreas Fahl zusammenfand und in ihrer Freizeit an den Wochenenden das Wikinger-Leben nachlebt.

Wer eine solche geschichtliche Vorliebe hat, der zieht an den Wochenenden von Mittelalter-Markt zu Mittelalter-Markt und findet Gleichgesinnte, erzählt der 63-jährige Fahl. Er stellt allerdings keinen Wikinger dar, sondern eine Slawen oder Germanen aus dem Brandenburger Raum „zwischen Elbe und Havel“, stellt er klar. Die historische „Fundlage“, wie er sagt, sei bei den Slawen allerdings sehr dürftig. „Es gibt keine Schwerter, keine Helme. Die Stangen bauen wir selbst“, erklärt der Berliner. Er ist mit 63 Jahren der Älteste der Gruppe. Das jüngste Mitglied zählt gerade einmal sechs Monate und ist an diesem Wochenende in Marienwerder nicht dabei. Dafür hat Markus Gerhardson seine Tochter Maarleen mitgebracht. Sie liebt es, mit ihrem Vater an den Wochenenden unterwegs zu sein. In Marienwerder darf die Zwölfjährige zum ersten Mal in einer Kampfszene mitwirken. Sie ist Bogenschützin und freut sich, wenn sie mit ihren Pfeilen einen Treffer bei den kämpfenden Männern, die mit Helmen, Kettenhemden oder dick gepolsterten Gewänden und Schildern ausgestattet sind, landet.

Jeannette und Andreas Stahl aus Basdorf wechselten vor acht Jahren zu den „Wikingern“. Früher sei der Western ihr Hobby gewesen, erzählt das Paar. „Allerdings war uns das dann irgendwann viel zu steif. Wenn da eine Naht an der Uniform nicht gerade war, gab’s Ärger“, erinnert sich Andreas Stahl. „Das Mittelalter hat Vorteile. Da gibt es nur wenige Vorschriften“, weiß er.

An die acht bis zehn Mal im Jahr seien sie bei solchen Treffen, erzählt Jeannette Stahl. „Das ist wie eine Flucht aus dem stupiden Alltagsleben. Kein Auto, kein Handy, dafür Schlafen im Zelt und Kochen am Lagerfeuer“, schildert die 48-Jährige, die im „normalen“ Leben Elektrikerin ist. Ihr Mann, Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn, bestätigt: „Man lässt allen Stress hinter sich“.

Als es am Sonnabend auf die „Kampfwiese“ geht, auf der sich Wikinger, Slawen, Normannen und Kelten eine Schlacht liefern, vor der sie erst einmal in Streit geraten müssen, wird es dann doch für einen kurzen Augenblick ziemlich „modern“. „Wir spielen jetzt einmal deutsche Politiker“, bemerkt Markus Gerhardson launig. Tochter Marleen und die Männer wissen, was er meint und nehmen sofort im Gras Platz. Gerhardson kommentiert in Richtung der Zuschauer aus Marienwerder: „Wir sitzen den Streit aus.“