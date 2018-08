Erstes Bierfestival sorgt für Regionalität

Peter Wittstock

Knoblauch Wenn die emsigen Organisatoren aus Knoblauch zu traditionellen Veranstaltungen wie Treckertreffen oder Maifeier einladen, dann erscheinen Gäste aus Nah und Fern durchaus zahlreich. Auch am Samstag war der Festplatz gut besucht, diesmal zu einer Premiere. Das erste Bierfestival lockte an mehreren Ständen zu frisch Gezapftem verschiedener Privatbrauereien aus der Region

Sechs Brauereien boten ihre Gerstensäfte und alkoholfreien Getränke an, bemerkte Axel Wusterhaus, der mit seinem Helferteam das Festival ins Leben rief und sich um alles Wichtige kümmerte. Um 16.00 Uhr wurden die Bierhähne geöffnet. Nicht wenige, die die erste Molle freihändig im Stehen zischten.

Ein Gebräu namens „Taubentanz“ war der Renner am Ausschank der Stendaler Privatbrauerei. Uwe Klemp und Hartmut Schulte aus Milow mundete dieser Gerstensaft ausgezeichnet, wie beide spontan meinten. Nebenan konnte die Schollener Brauerei mit ihrem erfrischenden „Sommerbräu“ punkten. Aus der Schmerzker Brauerei (Brandenburg an der Havel) gab es das herzhafte „Hebenbräu“, und am Stand der Niemegker Brauer war frisches Helles der Renner. Einige Gäste aus Bahnitz, die mit dem Kremser angereist waren, lobten die Würze des Wörlitzer Pilseners. Gedränge gab es am Stand vom Burgbräuhaus aus Bad Belzig.

Neben dem dort angebotenen „Hellen“ floss das „Spezial“ besonders oft aus dem Hahn. Eine Hopfen-Malzkombination mit rotblondem Glanz, süffig im Antrunk entwickelt das Bier im Gaumen vollmundige Harmonie. So jedenfalls die Werbung. Eine Kostprobe überzeugte. Alles nach deutschem Reinheitsgebot übrigens. Braumeister Norbert Eggenstein ist stolz darauf, dass seine Produkte weder filtriert noch sterilisiert sind. Neben weiteren Sorten wie „Dunkel“ brauen die Belziger saisonal das exklusive „Champagner-Roggenbier“. Und seit 2015 ist die erste Single- Malt-Whiskey-Marke namens „Old-Sandhill“ auf dem Markt.

So brachte das Bierfestival in Knoblauch eine Fülle an Informationen rund um nichtindustrielle Getränkeproduktion in der Region. Christian Königs aus Gommern mit seiner „BrauSerei“ trumpfte mit etlichen alkoholfreien Angeboten auf. „Das schmeckt lecker“, schwärmte Hannelore Wustrau aus Vieritz. Sie hatte eine gut gekühlte Rhabarber-Ingwer-Brause gekostet, und der Andrang am Stand bestätigte ihre Einschätzung. Wer im Internet bei „Brauserei Gommern“ nachblättert, erfährt, dass Hopfen-Holunder- sowie Chili- und Kräuter-Limonaden und eine Cola-Variante ohne Zucker dort produziert und abgefüllt werden.

Die Organisatoren hatten für die Premiere noch mehr Info-Vielfalt geschaffen. Beispielsweise präsentierte der einheimische Unternehmer Matthias Noack an seinem Stand neben Wein- und Sektsorten originelle Ideen für Feierlichkeiten aller Art. Er sorgt unter anderem für individuelle Etiketten auf Wein- und Sektflachen etc.

Für das leibliche Wohl der Besucher in Knoblauch sorgte Familie Turbanisch aus Zollchow. Musikalisch umrahmt wurde das Festival durch das DJ-Team „MGFT“, und die Kleinsten tobten sich auf der Hopseburg und am Sandberg so richtig aus. Der Bierfestival-Plan ging auf. Rund herum eine gelungene Veranstaltung, die eine Fortführung verlangt, wie man an einem Tisch mit Jercheler und Nitzahner Gästen einhellig meinte.