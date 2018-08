Probefahrt mit Rollator

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mit Rollstuhl und Rollator machten sich Bürgermeister Frederik Bewer und Bauamtsleiterin Sabine Tahine am Montagnachmittag auf den Weg vom Rathaus durch die historische Altstadt. Senioren der Vivatas-Wohnstätte hatten zu dieser ungewöhnlichen Testfahrt eingeladen, um auf Barrieren und Stolperstellen auf den gepflasterten Wegen und Straßen der Alt-­stadt aufmerksam zu machen.

Vor allem das Kopfsteinpflaster auf dem Marktplatz sowie die Übergänge und hohen Bordsteinkanten seien für Rollstuhlfahrer und Senioren mit Rollator beschwerlich, bestätigt Wolfram Gruel, einer der betroffenen Senioren, und führt die Rathausmitarbeiter zu den besonders heiklen Stellen. Sabine Tahine und Frederik Bewer wollen sie im wahrsten Sinne des Wortes ganz praktisch erfahren. Die Stadt plant nämlich ein neues Wegekonzept, das im Rahmen des 2000-Schritte-Plans und des Bewegungsparcours den Friedenspark mit dem Mündesee verbindet. Dabei sollen, abgestimmt mit dem Denkmalschutz und der Gestaltungssatzung, auch mehr barrierefreie Übergänge angelegt werden. Um diese nicht an falschen Stellen zu bauen, wolle man mit Senioren Wege prüfen, die sie häufig nutzen und wo Hindernisse besonders stören.

In den 1990er Jahren, als die Wege und Straßen der Altstadt den Anforderungen des Denkmalschutzes entsprechend saniert wurden, habe man sich darüber wenig Gedanken gemacht, aber inzwischen leben immer mehr ältere Menschen in der Stadt, deren Bedürfnisse auch berücksichtigt werden sollen. Man werde nicht das historische Pflaster gegen glatten Beton tauschen, weil das schon dem Denkmalschutz widerspreche.

Die Senioren des betreuten Wohnens der Vivatas gehen täglich den Weg über den Marktplatz zur Freizeitstätte im Hohen Steinweg und zum Mittagessen in die Rosenstraße. Auch Spaziergänge zum Mündesee seien beliebt, aber beschwerlich. Selbst die Pflegerinnen haben Mühe, die Rollstühle über das buckelige Kopfsteinpflaster zu schieben und müssen sie stellenweise rückwärts ziehen, um zu verhindern, dass sie Senioren nach vorn aus dem Stuhl kippen, wenn es stockt. Die glatten Granitplatten ließen sich dagegen gut passieren.

Auf ein weiteres Problem macht Pflegerin Marion Kühn die Verwaltungschefs aufmerksam. „Die abgesenkten Bordsteine in den Straßen sind meist zugeparkt, so dass wir weite Umwege laufen müssen.“ Auf dem Gehweg an der gegenüberliegenden Seite der Touristinformation fehlt sie ganz, sodass die Senioren mit Rollator oder Rollstuhl meist die Kreuzung schräg queren. Man wolle mit dem Ordnungsamt beraten, wie diese Absenkungen für Autofahrer besser sichtbar sind und ob Parkverbote sinnvoll sind. Am Café Schmidt versperrt ein Blumenkübel das leichter gängige Wegeband.

„Man macht sich oft gar keine Gedanken, dass oft Kleinigkeiten schon für gehbehinderte Menschen eine große Hürde sein können“, resümiert der Bürgermeister nach dem Selbsttest als Bestandsaufnahme.