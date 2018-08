Bis der letzte Ton verhallt

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Es hat ein wenig Gospelcharakter, der Einzug des Herrenwieser Vokalensembles in die Maria-Magdalenen-Kirche. Chorleiter Martin Krumbiegel klatscht animierend in die Hände, das Publikum steigt ein. Die richtige Atmosphäre ist geschaffen.

Die bekannte Kulturreihe „Guten Morgen Eberswalde“ befindet sich gerade im Reisemonat. Jeden Sonnabend wird der Veranstaltungsort gewechselt. Einen Monat lang. Und passend zum Chor und seinen traditionellen, geistlichen und klassischen Liedern ist am vergangenen Sonnabend die Eberswalde Kirche am Markt gewählt worden. Die Stuhlreihen sind komplett belegt.

Und auch das Ensemble, das derzeit 21 Mitglieder hat, befindet sich auf einer Reise. Ein Mal im Jahr treffen sich die Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland und der Schweiz im Oderbruch zum Proben. Im Anschluss werden, in diesem Jahr fünf, Konzerte gegeben. Am selben Tag sollte es noch weiter nach Brodowin gehen. Mit einem etwas abgewandelten Programm, berichtet Martin Krumbiegel dem Publikum.

In der Eberswalder Kirche werden Stücke wie „Sing we at Pleasure“ von Thomas Weelkes (1575 bis 1623), einem englischen Komponisten der späten Renaissance, gesungen; oder Vineta von Johannes Brahms (1833 bis 1897). Für manch ein Stück verteilt sich der Chor im Raum. Eine akustische Raffinesse, die durch die Akustik der Kirche entsteht. Im Publikum sind aufmerksame Gesichter zu sehen. Häufig wird mit dem Applaus gewartet, bis der allerletzte Ton verhallt ist.

„Am Ufer“ ist ein Komposition des Chorleiters selbst. Hier trägt er den Text vorher vor: „Ziellos bin ich und doch führt der Weg zum Ufer“, heißt es darin. Ein Lied über das Leben, die Angst etwas zu verpassen und, wie schnell die Zeit vergeht. Werke von Orlando di Lasso oder Heinrich Schütz folgen.

Das Herrenwieser Vokalensemble finanziere seine Konzerte durch Spenden des Publikums, so Martin Krumbiegel. 2003 hat es sich aus einem von Krumbiegels Kursen für Chormusik heraus gegründet. Unter den Sängern und Sängerinnen finden sich Musiklehrer oder -therapeuten, Kantoren und andere. (jle)

