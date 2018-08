Hilfswelle nach Altöl-Attacke

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Eine Welle der Hilfsbereitschaft erlebt die junge Familie, deren Wohnung vor wenigen Tagen von Unbekannten auf vernichtende Weise mit Altöl verwüstet wurde. In Windeseile haben Bekannte, Freunde und völlig fremde Menschen eine komplette Einrichtung zusammengetragen.

Es ist zu merken, dass Elisa Domdera der hektische Auszug aus der Frauenhagener Horrorwohnung und die unklaren Hintergründe der Tat jetzt in den Knochen stecken. Jeder Tag ist Stress. Sie und ihr Freund Christian Springborn wirken müde. Sie müssen renovieren, Möbel schrubben, Betten aufbauen, Sachen sortieren, Papiere erledigen. Und sie hoffen auf die Untersuchungen der Kriminalpolizei. Denn was in ihrer abseits gelegenen Wohnung in der Siedlung Wilhelmshof am 1. August passiert ist, können sie noch immer nicht fassen. Unbekannte Täter hatten die Scheibe im Bad eingeschlagen und anschließend in aller Seelenruhe am helllichten Tage sämtliche Zimmer, Möbel, Wäsche und Kleidung mit Altöl und vermutlich Kühlerflüssigkeit unbrauchbar gemacht. Dazu öffneten sie sogar die Schränke. Ein gezielter Akt.

Elisas Eltern haben zwar tagelang geschrubbt. Doch Polstermöbel, Betten, Matratzen und vor allem die Kindersachen waren total hinüber. Auch das Spielzeug, Schulmaterial und anderer empfindlicher Hausrat. In ihrer Not bat Elisa über Facebook um Hilfe, informierte die Märkische Oderzeitung. Was sich in den folgenden Stunden und Tagen daraufhin ereignete, beschreibt die vierköpfige Familie als überwältigend. „Es war kein Halten mehr“, sagt die 25-Jährige. 2500 Mal wurde der Beitrag geteilt. „Viele haben mir geschrieben, dass die Tat eine Sauerei wäre. Die meisten schickten sofort Sachen, Kinderkleidung, Spielzeug, Gardinen und alles, was wir dringend brauchten. Wir haben Pakete von wildfremden Menschen bekommen. Einige sind in der Nachbarschaft umhergegangen, wenn wir bestimmte Kleidungsgrößen suchten.“ In Passow, Golm und Briest reagierten Bekannte der Eltern, Feuerwehrleute und andere Helfer. Auf der Redaktion der Märkischen Oderzeitung gehen bis jetzt Hilfsangebote ein bis hin zum kostenlosen Kinderurlaub.

Es ist so viel, dass einige Pakete noch ungeöffnet in der neuen Wohnung stehen. Es herrscht Einzugschaos. Die neue Küche hat die Tante gespendet, Verwandte brachten ein Kinderzimmer, Tisch und Stühle fanden sich auf Dachböden. Die erst im Frühjahr gekauften Wohnzimmermöbel haben zwar noch Spuren der Verwüstung, lassen sich aber weiternutzen. Bettzeug brachte der Großvater, Betten spendierten Leute aus Angermünde, die meisten Kindersachen kamen aus Schwedt. „Es gab sogar Anrufer, die uns fragten, wie sie Finn und Adina überraschen könnten“, erzählt Elisa Domdera. „Wir hätten nie mit einem solchen Ausmaß an Hilfsbereitschaft gerechnet. Man kann gar nichts sagen, ein Danke reicht ja nicht.“

Der siebenjährige Sohn und die fünfjährige Tochter haben die Sache mehr oder weniger praktisch verkraftet. Was in ihrem Zuhause vorging, können sie bis jetzt nicht verstehen. „Unser ganzes Spielzeug ist im Müll?“, so die ersten Fragen. „Und was sollen wir anziehen?“ Seit dem unerklärlichen Vorfall in dem Haus in Wilhelmshof nehmen sie ihre liebsten Spielsachen immer mit. Puppenwagen und Keyboard müssen auf Biegen und Brechen mit ins Auto, wenn die Wohnung verlassen wird. Die Auswirkungen der Verwüstung bleiben im Kopf. Das kann noch eine Weile dauern.

Auch Hund und Katze fanden im neuen Heim keine Aufnahme mehr, weil ein Garten fehlt. Schweren Herzens hat sich die Familie von ihnen trennen müssen. Beide sind bei neuen Besitzern untergekommen. Elisa Domdera hat sich überzeugt, dass es ihnen dort gut geht. Der zweite Hund logiert in einer gerade leeren Hütte in der Nachbarschaft. Abends, wenn der Umzugsstress nachlässt, kommt Frauchen zum Gassigehen. Die Hündin versteht die Veränderung nicht so recht.

Auf allen Umzugs- und Renovierungskosten, auf dem Schaden der ausrangierten Möbel bleibt das junge Paar sitzen. Eine Hausratversicherung gab es nicht. Elisa und Christian haben jetzt frei, renovieren Zimmer für Zimmer, packen Sachen aus, bauen Möbel auf. Gerade kommen wieder zwei Pakete an – komplett voller Lego-Steine. So viele hatte Finn noch nie.

Unabhängig vom Schock nach der Tat macht die Familie in diesen Tagen eine besondere Erfahrung: Die Welle der Hilfsbereitschaft in der Uckermark ist riesengroß.

Die Kripo ermittelt derzeit in alle Richtungen. Die Auswertung der Spurensicherung dauert an.