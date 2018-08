Teams grillen um die Wette

Elke Lang

Kummersdorf „Alles, was man essen kann, ist alles, was man grillen kann.“ Unter diesem Motto haben regionale Grillfreunde zum zweiten Mal in Kummersdorf ein Dorffest veranstaltet, bei dem vier Teams mit kulinarischen Gerichten um den Grillpokal kämpften.

Mit Tischen und ihren Holzkohle- oder Gasgrillgeräten hatten sich die enthusiastischen Hobbygriller ihre provisorischen Küchen eingerichtet. In ihnen stand auch das Geschirr von zuhause bereit, mit dem der Jury das Menü aufgetischt wurde. Sven Berg vom „Arctic Cat Team“ aus Kummersdorf hatte stilvoll sogar das „gute alte Goldrandporzellan von Oma aus DDR-Zeiten“, wie er schmunzelnd anmerkte, mitgebracht.

Von allen vier Grillständen ging ein anderer verführerischer Geruch aus. Ortsvorsteher Enrico Grass, der für die Grillmeister eine Whats-App-Gruppe gründete, moderierte sachkundig und erklärte, wie jedes Gericht perfekt gelingt. Eines stellte er aber klar: „Wir machen keine Grillmeisterschaft, sondern vergeben einen Grillpokal. Wir wollen uns nicht in feste Regeln einbinden.“

Im Wettbewerb gab es eine Pflicht und eine Kür. Die Zutaten für die Kür hatte Konstanze Gradhand aus Görsdorf als Inhaberin von Edeka Storkow in einer weißen Box kostenlos zur Verfügung gestellt. Darin befanden sich Schweinefleisch, Käse, Speck, Ananas, Gurke, Tomate, Kartoffeln Kichererbsen, Kidneybohnen, Mango und Barbecue-Soße.

Das zu den Kummersdorfer Quadfahrern gehörende „Arctic-Cat-Team“ mit Sven Berg und Sven Zimmermann hat daraus ein namenloses Gericht gezaubert. Es verarbeitete die Kidneybohnen zu einem Brei, in dem das Fleisch gegart wurde.

Die Alt Stahnsdorfer „Schaper‘s BBQ“ mit Sven Koebsch, Henning Lägel und Philipp Plank servierte aus der Box unter anderem gegrillte Ananas mit Mango. Bei den „Ganzjahresgrillern“ aus Philadelphia, Ingo Kittler, Falko Thieme und Jan Freitag, kam bei der Pflicht Schaschlik mit Kichererbsencurry auf den Tisch.

„Arctic Cat“ wiederum wählte für die Pflicht ein einfaches Essen: selbst eingelegten Kamm, Bratwurst, Toast, Kräuterbutter, Ketchup und Senf. Sie versprachen sich durchaus Erfolg damit, denn „Einfachheit wird auch bewertet“, wussten sie.

Bei der Kür, wozu die Teilnehmer eigene Zutaten mitbrachten, wurden ganze Menüs angerichtet. Das Team „Neighbourhoods BBQ“ aus Storkow mit Markus Schmidt und Glen Ullrich bereitete es als Vorspeise Pita-Oliven-Brot, als Hauptspeise Lammkarree mit Speckbohnen und Süßkartoffeln sowie als Nachtisch in Orange gebackenen Schokokuchen zu.

Die Alt Stahnsdorfer wiederum überraschten mit gegrillter Ananas auf Eis. Auf Hühnchen in drei Zubereitungsarten setzten die „Ganzjahresgriller“: als Muffin, originelle Lollipops und als Rolle. Dazu servierten sie scharfen Salat mit Mango, Ingwer und Zuckerschoten.

Die Jury aus Rocco Senst, Philadelphia, den Fleischermeister Thomas Heinrich aus Kummersdorf und Cornelia Schulze-Ludwig aus Alt Stahnsdorf hatte die Qual der Wahl. „Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, vermutete Rocco Senst gleich nach dem ersten Gericht.

Die Jury bewertete die Gerichte der Teams nach Geschmack, Optik, Kreativität, Originalität und Einfachheit. Nach der Siegerehrung zur Mittagszeit startete der „Kulinarische Sonntag“ für alle Gäste.

„Ich bin stolz, dass unsere kleine Whats-App-Gruppe so etwas auf die Beine gestellt hat und alle Besucher von der Pizza bis zum Krustenbraten etwas dabei lernen konnten“, war Ortsvorsteher Enrico Grass als Hauptorganisator voll zufrieden.