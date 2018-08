Ziltendorfer Riesen sind 4,30 Meter hoch

Frank Groneberg

Ziltendorf (MOZ) „Der Sonne mächtig nah“, lautete genau heute vor einer Woche unsere Überschrift zu einem Foto, das Grit Barbotz und ihre Sonnenblumen in Schlaubehammer zeigte. Die größte der Blumen ist genau 4 Meter hoch. Das ist zwar sehr hoch, aber wir waren uns ziemlich sicher, dass es in unserer Region noch größere Sonnenblumen gibt. Und deshalb hatten wir Sie, lieber Leser, gebeten, sich bei uns zu melden, sollten sie eine noch größere Blume zu Hause haben.

Mit unserer Vermutung lagen wir richtig. Denn nach der Veröffentlichung meldete sich Klaus Koy aus Ziltendorf in der Redaktion. „Meine größten Sonnenblumen sind 4,30 Meter hoch“, verkündete er stolz. Wir haben natürlich nachgemessen – tatsächlich: genau 4,30 Meter. Klaus Koy selbst misst genau 1,56 Meter – die Blumen überragen ihn also fast um das Doppelte. Was das Geheimnis ist? „Die Samen habe ich im Januar aus Ungarn mitgebracht“, verrät Klaus Koy, „habe sie dort auf einem Markt gekauft.“ In den vergangenen Jahren habe er jedenfalls nie solch hohe Sonnenblumen gehabt. Die Prachtexemplare sind übrigens nicht nur Gartenschmuck: Die riesigen Blätter verfüttert Klaus Koy an seine Kaninchen.

Haben Sie, liebe Leser, noch größere Sonenblumen? Schreiben Sie uns: eisenhuettenstadt-red@moz.de. Oder rufen Sie an unter Telefon 03364 403850.