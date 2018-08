Der Klassenkampf tobte im Brecht-Weigel-Haus

Reinhard Pfeiffer

Buckow (Märkische Schweiz) Im Rahmen von „Brecht 120“, es jährte sich der 120. Geburtstag des Dramatikers, wagte Leiterin Margret Brademann ein Experiment. Sie lud das linksradikale start-up Unternehmen „Haus Bartleby“ aus Berlin, auch Zentrum für Karriereverweigerung, zu einem zweitägigen Symposium ein. Diese Truppe, ein Verein von Künstlern und Kulturschaffenden, hatte 2016 in Wien ein Tribunal abgehalten. Auf der Anklagebank saß der Kapitalismus. In Anlehnung an das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal sollte dem herrschenden Kapitalismus der Prozess gemacht werden. Jedermann konnte Klage einreichen. Dieses Event ging über mehrere Tage und gab sich sehr seriös.

Die Protagonisten zeigten zuerst am Sonnabend einen Videomitschnitt des Prozesses. Sehr angenehm im Grünen und mit Getränken, war es allerdings etwas seltsam. Da saßen die Menschen des Kapitalismus mit kühlen Drinks in der lauschigen Sommernacht und folgten der Anklage dessen, was sie selbst täglich erleben und auch dessen Segnungen wohl genießend. Am Sonntag folgte die Fortsetzung, die Diskussion über das am Abend zuvor Geschaute. In überschaubarer Runde saß man im Brechtschen Garten und begann, Meinungen auszutauschen. Über Sinn und Unsinn eines solchen Projektes. Zuschauer bemängelten, dass die Künstler nicht deutlich gemacht hätten, dass die ganze Show nur Theater sei.

Und siehe da, die Protagonisten Anselm Lenz, Alix Faßmann und Hendrik Sodekamp steigerten sich in eine Realität hinein und wurden zu Glaubenskriegern. Nach dem Motto, sie wüssten die alleinig selig machende Wahrheit. Die Betonung der Protagonisten, wissenschaftlich und gut katholisch zu agieren, stieß auf Unverständnis, zumal breite Bereiche von Problemen dieser Welt, wie Umwelt und Pflegenotstand, nicht auf ihrer Anklageliste standen. Man hatte den Eindruck, dass hier zwei Denkwelten, die der östlichen und der westlichen, aufeinander prallten und man sich nicht verstand. Zunehmend artete die Diskussion dahingehend aus, dass die Initiatoren darüber klagten, dass sie nicht ernst genommen würden, und man ihnen von etablierter Seite Schwierigkeiten bereite. Doch auf Nachfrage lief es dahin hinaus, dass Gelder von Stiftungen nicht bewilligt wurden und schon biss sich die Anklage in den Schwanz. Wollten sie doch Kapitalistengeld für ihr Projekt, um dann die Hand zu beißen, die das Futter reicht. Leider griff Diskussionsleiter Falk Strehlow hier zu wenig ein, um die wirklich interessanten Dinge zu debattieren. Das war nicht im Sinne von Brecht, der ja ein „eingreifendes Denken“ forderte. Es war ein Experiment und man kann Margret Brademann dazu gratulieren, den Mut dazu gefunden zu haben.

Im Anschluss wurden noch in einer stillen Auktion Bilder versteigert, die im Herbst als Bühnenbilder zur Dreigroschenoper entstanden waren.(rpf)