Apotheker gegen Import von Arzneien

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der Apothekerverband Brandenburg fordert eine Abkehr von verpflichtenden Importquoten für Medikamente. Die grenzüberschreitenden Lieferungen erhöhen das Risiko, dass gefälschte Medikamente oder Arzneien unbekannter Herkunft eingeschleust werden, erklärte der Vorsitzende des Apothekerverbandes Brandenburg, Olaf Behrendt, am Montag gegenüber dieser Zeitung.

Zurzeit müssen deutsche Apotheken mindestens fünf Prozent ihres Fertigarzneimittelumsatzes mit Importen bestreiten. Die Medikamente sollen entweder 15 Prozent oder 15 Euro billiger sein als in Deutschland angebotene Mittel. Behrendt, der selbst eine Apotheke in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) betreibt, erklärte, dass es sich oft um Medikamente handelt, die in Deutschland hergestellt werden, in anderen Ländern aber preiswerter auf den Markt kommen als hierzulande.

Eine Reihe von Re-Importfirmen hat sich inzwischen auf dieses Geschäftsfeld spezialisiert. Die Krankenkassen erhofften sich so mehr Konkurrenz und sinkende Ausgaben für Medikamente. Für Behrendt trägt die Neuverpackung der Medikamente beim Re-Import und eine möglicherweise Beschriftung in fremden Sprachen zur Verunsicherung der Patienten bei. Für die Apotheker selbst bedeute die Regelung erheblichen bürokratischen Aufwand.

Der Apothekerverband Brandenburg hatte auf dem Deutschen Apothekertag 2017 einen Antrag eingebracht, diese Praxis zu stoppen und dafür eine Mehrheit gefunden. Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen die Firma Lunapharm auf einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag angekündigt, das Thema Re-Importe auf die Tagesordnung der Gesundheitsministerkonferenz zu setzen.

Der Apothekerverband unterstützt dies ausdrücklich. Laut Verbandschef Behrendt sei es für die Gesetzlichen Krankenkassen viel sinnvoller, über Rabattverträge mit den Pharmaunternehmen die Kosten zu senken. Der Re-Import als Kostendämpfungsinstrument sei überholt, sagte der Verbandschef.