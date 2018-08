Friedrichswalde feiert magische Momente

Alles Gute zum Geburtstag! 270 Ballons lassen die Organisatoren am Sonnabend vor dem Kirchplatz in den Himmel steigen. Neben dem traditionellen Holzschuhmachertag feierte der kleine Ort Friedrichswalde sein Jubiläum. Die schwarzen und gelben Ballons sind an das Ortswappen angelehnt. © Foto: Matthias Wagner

Matthias Wagner

Friedrichswalde. Gleich zwei Gründe zum Feiern hatten die Friedrichswalder am vergangenen Sonnabend. Zum einen die 10. Auflage des erfolgreichen Holzschuhmachertages, zum anderen das 270. Dorfjubiläum. Hunderte Besucher aus dem Ort und dem gesamten Umland feierten mit.

Ein buntes, vielseitiges und zugleich informatives Programm bei angenehm luftigem Sommerwetter: Der aus dem ehemaligen Hof- und Dorffest hervorgegangene Holzschuhmachertag in Friedrichswalde erwies sich auch in seiner zehnten Auflage wieder als ein wirkungsvoller Publikumsmagnet. So glich der Festplatz rund um die Kirche in der Ortsmitte ob des regen Andranges einem kribbeligen Ameisenhaufen. Die Besucher tummelten sich erwartungsvoll an der liebevoll dekorierten Bühne. Unter dem Motto „Magische Momente“ wurde eine charmant-witzige Show geboten, die mit stürmischem Applaus bedacht wurde.

Zum Auftakt gab Friedrichswaldes Bürgermeister Bernhard Ströbele in der Schauwerkstatt wieder eine Probe in der Kunst des Holzschuhmachens zum Besten. Dicht umringt von interessierten Gästen erläuterte er, wie in zahlreichen Arbeitsschritten an historischen Maschinen ein Holzschuh entsteht. Viele nutzten die Gelegenheit, um gleich ein Paar des ursprünglichen Schuhwerks zu erwerben. So wie Eva und Thomas Herrmann aus Templin, die extra wegen der hölzernen Fußbekleidung gekommen waren.

Gegen 14 Uhr eröffneten zunächst Kinder der Kindertagesstätte „Haus der Grünschnäbel“ den Programmreigen auf der Bühne. Im Anschluss gab der Friedrichswalder Gesangsverein „Eintracht“ unter seiner neuen Chorleiterin Nadja Korovina eine Kostprobe, für einige Titel griff Mathias Kusch in die Tasten seines Akkordeons. Die Gruppe pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem Bernettschen Männerchor 1847 aus Joachimsthal.

Tänzerinnen der Tanzgruppe des SC Althüttendorf brachten ordentlich Schwung in die Runde. Nach einer kurzen Ansprache von Bürgermeister Ströbele, der insbesondere allen Beteiligten für ihr Engagement im Vorfeld dankte, folgte ein buntes musikalisches Feuerwerk des Heimatvereines „Pfälzer Erbe“. Zuvor jedoch wurden vor dem Hintergrund des Dorfjubiläums 270 gelbe und schwarze Luftballons in den weiß-blauen Sommerhimmel entlassen. Die Ortsgründung im Jahre 1748 geht auf den Preußenkönig Friedrich II. zurück, nach dem die Siedlung auch benannt ist. Die Farben der Ballons sollten gleichsam eine kleine Ehrerbietung an das Wappen der Gemeinde sein.

Dann hieß es „Bühne frei!“ und ganz gebannt, wie Michael Beuster und seine sechsjährige Tochter Elenor, lauschten viele den Darbietungen. Obgleich oft mit einem Augenzwinkern vorgetragen, hatten viele Vorträge doch eine gehörige Portion Nostalgie im Gepäck. So manch einer hatte wohl bei „Wind of Change“ von den „Scorpions“ wieder die Bilder der Wende im Kopf. Andere dachten bei Ute Freudenbergs „Jugendliebe“, das von Cindy Giersch aus Joachimsthal live gesungen wurde, vielleicht an ihre erste Liebesromanze. Ganz im Sinne der angekündigten „Magischen Momente“. Selbst Pfarrer Ralf Schwieger ließ sich Al Bano und Romina Power ein Mitwirken nicht nehmen.

Simone Wendt, stellvertretende Vereinsvorsitzende, führte mit beinahe professioneller Ungezwungenheit durch das gut anderthalbstündige Programm. „Was unser Fest im Besonderen ausmacht ist sein generationsübergreifender Charakter“, hob Wendt hervor. Dem stimmte auch die langjährige Vorsitzende Ute Schulz zu, die zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zählt.

„Gefällt mir gut“, so Hannes Sturm, der aus Lichterfelde gekommen war. Und auch Klaus Hengst und Ina Krause, die in Friedrichswalde den Sommer verbringen, zeigten sich begeistert. Von den Frauen des Ortes selbst gebackener Kuchen und allerlei Kulinarisches ließen niemanden hungrig zurück.