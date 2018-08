Fein abgestimmter Chorgesang

Klaus Kleinmann

Bernau Das Herrenwieser Vokalensemble gastierte am Sonntag in der sehr gut besuchten Bernauer St. Marienkirche und erfreute mit einem reichhaltigen Programm, das unter dem Titel „Singet... ein neues Lied!“ einen liturgischen Bogen durch die Kirchenmusik beschrieb.

Von der Gregorianik über die Romantik bis hin zur Moderne war vieles dabei, was musikalisch Rang und Namen hat.

Unter der Leitung des Leipziger Chorleiters, Sängers und Musikhistorikers Martin Krumbiegel zeigte das Vokalensemble sein beachtliches Können, das umso erstaunlicher ist, als der Chor sich nur einmal im Jahr für eine kurze, aber intensive Zeit der Proben trifft, auf die dann eine kleine Konzerttournee folgt. So konnte das Ensemble bereits vor dem Bernauer Publikum auch in Märkisch-Oderland und im Oberbarnim einiges an neu Einstudiertem zu Gehör bringen.

Das Ensemble besteht aus 23 Mitgliedern, von denen keines ein professioneller Sänger ist. Was sie aber zum Besten geben, ist allererste Sahne und zeigt, zu welchen Leistungen ein geschickter Chorleiter sein Ensemble inspirieren kann. Zum ausgewogenen Klangbild trägt die Tatsache bei, dass sich männliche und weibliche Stimmen zahlenmäßig in etwa die Waage halten, was bei Chören ja keine Selbstverständlichkeit ist.

So entfaltet sich ein breites, ausgewogenes Klangspektrum vom Sopran bis zum Bass, das die reichhaltig polyphon gesetzten Lieder optimal zur Geltung bringt. Die klare, transparente Akustik der St. Marienkirche in Bernau tat ein Übriges zum Gelingen.

Professor Krumbiegel, der Chorleiter, moderierte das Programm auf angenehme Weise. So fühlte sich der Zuhörer persönlich angesprochen und bekam einen besseren Zugang zu den einzelnen Titeln.

Der Liederreigen begann mit einem Stück von Heinrich Schütz aus dem frühen 17. Jahrhundert, das zeigte, wie frisch alte Musik klingen kann. Noch älter war das anschließende „Cantate Domino“, das mit einer Solostimme begann, die vom Sopran aufgenommen wurde und sich dann über die Altstimmen bis zum Bass fortsetzte. Darauf folgte mit „Kyrie“ und „Gloria“ von Johannes Weyrauch ein Sprung in die Moderne, an den sich eine Motette von Johann Sebastian Bach anschloss.

Nun durfte sich der Chor eine Pause gönnen, die von Krumbiegel als Sänger mit seiner Frau Katharina an der Traversflöte gestaltet wurde. In sehr facettenreichem Wechselspiel gaben sie eine Eigenkomposition des Chorleiters und Komponisten zum Besten, die vom Publikum mit Anerkennung honoriert wurde.

Unmöglich, alle musikalischen Leckerbissen aufzuzählen, die danach noch zu Gehör kamen. Einen krönenden Abschluss bildete das Volkslied „Der Mond ist aufgegangen“, auch Abendlied nach Matthias Claudius, dessen erste Strophe das Publikum mitsingen durfte, was es auch aus voller Kehle tat. Gehört es doch zu den beliebtesten Abschieds- und Schlafliedern überhaupt. „Ich bin ergriffen“, sagte eine Zuhörerin, und das ging sicher nicht nur ihr so.

Die Kollekte am Ausgang schien üppig auszufallen, das Geldkörbchen war ziemlich voll. Man darf auf einen erneuten Auftritt des Herrenwieser Vokalensembles im kommenden Jahr hoffen.