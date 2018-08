Gefragte Freiwilligenarbeit

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bundesweit wird über die (Wieder-)Einführung einer Dienstpflicht für alle jungen Menschen diskutiert. Dabei sind Freiwilligendienste durchaus gefragt. Bei der Johanniter-Unfall-Hilfe in Frankfurt wurden am Montag 40 Dienstleistende begrüßt.

„Ich wollte beruflich gerne etwas mit Menschen machen. Bei einem Praktikumstag hat mir die Einzelfallhilfe dann ganz gut gefallen“, berichtet Leonora Ludwig. Für die 17-Jährige aus Frankfurt beginnt in diesen Tagen ein neuer Lebensabschnitt. Ab der kommenden Woche wird sie an der Hansa-Schule neun Monate lang einen Schüler mit Behinderung beim Lernen und im Alltag begleiten und unterstützen. Am Montag in der Geschäftsstelle der Johanniter in der Heinrich-Hildebrandt-Straße wurde sie zusammen mit rund 40 anderen Freiwilligendienstleistenden offiziell begrüßt. Abschließend bekamen sie im Rahmen von Workshops Einblicke in die vielfältige Tätigkeiten bei den Johannitern – vom Katastrophenschutz bis zur Pflege.

Der Regionalverband Oderland-Spree der Hilfsorganisation bietet eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten, egal ob im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ/zurzeit 39 Plätze) oder des Bundesfreiwilligendienstes (BFD/8 Plätze). Das Gros der Dienstleistenden werde in der Schülerbegleitung benötigt, berichtet Mandy Lehmann, Sprecherin des Regionalverbandes. Einzelfallhelfer gebe es sowohl an Förderschulen als auch Grundschulen oder Gymnasien in Frankfurt, Oder-Spree und Märkisch-Oderland. „Man sollte soziale Kompetenzen mitbringen und keine Angst vor der Arbeit mit Kindern haben“, erläutert sie, worauf es ankommt. Weitere Einsatzfelder sind die Bereiche Hausnotruf, Fahrdienst, Pflege und Ausbildung.

Freiwilligendienstleistende bei den Notrufsystemen richten Kunden den Hausnotruf technisch ein, erklären und erläutern den – in der Regel – Senioren die Funktionsweise der Geräte und nehmen medizinische Daten auf. Eher etwas für pädagogisch Interessierte sei die Arbeit als Ausbilder vor allem für Ersthelfer, sagt Mandy Lehmann. Die Netto-Vergütung steigt von 360 im ersten auf 450 Euro im zweiten Halbjahr, Sozialversicherungsbeiträge inklusive. Wer noch ein halbes Jahr dranhänge, bekomme 580 Euro. Einsteigen könnten Interessierte jederzeit im Laufe des Jahres.

„Ohne Freiwilligendienst und Ehrenamt würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Sie wäre noch ein Stück gefühlskälter als sie schon ist“, sagte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich in einem Grußwort. Der Dienst sei Gewinn für beide Seiten. „Für die Gesellschaft und für Sie. Sie gewinnen an Erfahrung, erwerben Sozialkompetenz, bekommen Einblicke in Bereiche, die Ihnen sonst vielleicht verwehrt wären.“ Er hoffe, dass möglicherweise der eine oder andere im Rahmen seines Dienstes „sein Herz für den sozialen Bereich entdeckt und sich beruflich in diese Richtung orientiert“. Schließlich mangele es überall an Fachkräften, ob in der Pflege, Medizin oder Betreuung.

Von einem verpflichtenden Gesellschaftsdienst, wie er auf Bundesebene derzeit diskutiert wird, hält der SPD-Politiker Ullrich dennoch nicht viel. „Einer der will, ist im Sozialbereich mehr wert, als einer der muss. Natürlich sind die Personalbedarfe groß. Trotzdem würde ich es bei der Freiwilligkeit belassen und stattdessen bei der Ausbildung von Sozialkompetenz schon viel eher, sprich in der Schule ansetzen“, meinte der Sozialdezernent. Gleichzeitig brauche es auch mehr Anreize, „Leute dafür zu belohnen, dass sie freiwillig Dienst am Menschen tun“. Die Arbeit müsse besser honoriert werden, findet Ullrich.

Auch Uwe Kleiner, Regionalvorstand bei den Johannitern, sieht eine Dienstpflicht mit gemischten Gefühlen. „Das Rad der Geschichte lässt sich schwer zurückdrehen. Die Voraussetzungen sind ganz andere als vor ein paar Jahren“, sagt er. Sein Verband habe gute Erfahrungen mit Freiwilligen gemacht. Sowohl jüngere als auch ältere nutzen die Dienste zur Überbrückung oder beruflichen Orientierung. Bundesweit haben seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 fast 11000 Menschen Freiwilligendienst bei den Johannitern geleistet. „Die meisten von ihnen gehen die Aufgabe motivierter an, als es Zivildienstleistende oft waren“, berichtet Kleiner. Die Nachfrage nach den Einsatzstellen sei dabei regional unterschiedlich, aber gerade in Frankfurt durchaus groß. „Im Bereich Einzelfallhilfe lehnen wir auch viele ab, weil wir sie nicht als für die Aufgaben geeignet sehen.“

Umgekehrt gebe es auch etliche, die nach ihrem Freiwilligendienst einen sozialen Beruf ergreifen. „Da fallen mir viele Ehemalige ein“, berichtet Mandy Lehmann und nennt eine Kinderärztin und einen Notfallsanitäter als Beispiele. Beide hatten sich vor ihrer Ausbildung bei den Johannitern engagiert. Und dort das Soziale für sich entdeckt.