Mit Klang und Licht verzaubern

Anke Beißer

Kagel (MOZ) Als 2005 die Premiere von „Klang und Licht“ das Publikum in Kagel begeisterte, war die Rechnung, etwas Besonderes anzubieten, aufgegangen. Das Format der Veranstaltung hat bis heute in der Region nichts von seiner Einmaligkeit eingebüßt, ist seiner Grundidee treu geblieben und trotzdem ein ums andere Mal überraschend anders. Das verspricht das Organisatoren-Team um Diana und Steffen Frisch, Karin Meinharth sowie Andrea Kugler-Janke auch für die 14. Auflage. Die musikalischen Angebote auf der Bühne werden am Sonnabend abermals in eine Dorfkulisse eingebettet, die in buntem Licht erstrahlen wird. Schon dieses zauberhafte Flair zieht stets Hunderte Besucher an, die sich dann von den Interpreten und Varieté-Künstlern verzaubern lassen.

Auch wenn bei der Vorbereitung alles Hand in Hand geht, dank der jahrelangen Erfahrung jeder weiß, was wer wann zu erledigen hat, der Umfang der Vorbereitungen ist immens. Und am Sonnabend selbst ist zudem Muskelkraft gefragt, wenn alles hergerichtet wird. „Wir sind dann ein gutes Dutzend Leute, die mit anpacken“, sagen Diana und Steffen Fritsch, die wie Karin Meinharth, Jugendkoordinatorin der Gemeinde Grünheide, von Anfang an dabei sind.

Beginn ist um 19 Uhr. Für die Auftritte sind als „gute alte Bekannte“ die Sambakids gebucht. Außerdem treten „Jump – Classic und Rock“ – drei Frauen mit Geige und Cello – und die Big Value Band auf, es gibt eine Feuershow mit Flaming Romanze Berlin sowie Schwebestab-Tanz mit Josefine Friederike Seufzer. Außerdem will Frank Berger aus Osnabrück von seiner Drohne aus eine Lasershow in den Himmel über dem Dorfplatz zeichnen.

„Der hundertjährige Kalender ist seit jeher für die Terminwahl entscheidend. Diesmal verspricht er 26 Grad und leichte Bewölkung“, sind die Organisatoren zuversichtlich.(bei)