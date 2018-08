Elektronik made in Schwedt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Für Papier- und Benzinproduktion ist die Stadt ja bekannt. Dass aber auch Elektronik aus Schwedt kommt, die in vielen elektrischen Geräten steckt, wissen die wenigsten. Die Firma P & R Gerätetechnik, früher Elektro-Apparate-Werke Berlin, behaupten sich seit 35 Jahren auf dem Markt.

Die Kuhheide in Schwedt verlassen nicht nur tonnenweise Papier von Leipa und Edelstahlbehälter von Butting. Von hier aus wird auch Elektronik in die Welt versandt. In dem Industriegebiet nördlich von Schwedt hat sich ein ehemaliger Betriebsteil des volkseigenen DDR-Kombinats Elektro-Apparate-Werke Berlin erhalten und zu einem modernen Dienstleister der Elektronikfertigung entwickelt. Hier arbeiten mehr als 50 Mitarbeiter an der Herstellung elektronischer Geräte, Baugruppen und Platinen.

Die kommen heute zwar in großer Massenproduktion aus dem asiatischen Raum. Aber für kleinere Serien, schnelle Aufträge, sicherheitsrelevante Steuerungen oder Pilotserien ist der Schwedter Produzent für Gerätetechnik ein gefragter Partner. „Wir haben eine ideale Größe, um sehr flexibel und schnell auf Aufträge reagieren zu können. Firmen in der Sicherheits- und Verkehrstechnik sind unsere Hauptkunden. Wir können Platinen automatisch bestücken und ebenso Bauelemente per Hand löten“, nennt Geschäftsführer Andreas Petzel die Vorzüge des Unternehmens. Zuletzt hat P & R nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen Euro Jahresumsatz gemacht.

Die Firmenbezeichnung P & R steht für die Geschäftsinhaber und Geschäftsführer Andreas Petzel und Norbert Rendelmann. Kurz nachdem das EAW privatisiert und der Schwedter Geschäftsbereich zu einer eigenständigen GmbH wurde, konnten die beiden Schwedter das Unternehmen kaufen, später auch Grundstück und Gebäude. Zuletzt investierten sie in den vergangenen Jahren gut 2,5 Millionen Euro in neue Produktions- und Verwaltungsgebäude.

Darin stehen Bestückungsautomaten für eine vollautomatische Positionierung und Verlötung kleinster Elektronikbauteile, die auf Filmrollen aufgeklebt in die Maschine gezogen werden. Die Elektroniker und Elektromechaniker können Anschlussbuchsen oder größere Bauteile aber auch konventionell per Hand bestücken oder mit Halbautomaten.

Die Produktionsräume von P & R sind vollklimatisiert, die Mitarbeiter arbeiten teilweise unter Reinraumbedingungen, Geräte überprüfen, dass Mitarbeiter und Kleidung nicht elektrostatisch aufgeladen sind. Einen wichtigen Part in der Produktion kommt den Kontrolleuren zu. Die Platinen durchlaufen in der Regel eine automatische optische Inspektion, die zum Beispiel erkennt, ob ein Bauteil auch nur eine Haaresbreite vom vorgesehenen Platz auf der Platine abweicht. Dann überprüfen Qualitätskontrolleure wie Oliver Straßburg unter dem Mikroskop, ob die Toleranzen eingehalten oder überschritten werden.

Elektronische Bauteile aus Schwedt sind zum Beispiel in Steuerungen von Verkehrsampeln, in Verkehrsleiteinrichtungen und Anzeigetafeln verbaut. Fahrstühle werden mit Elektronik des Schwedter Betriebes gesteuert. Und wer sich auf den Anzeigetafeln in Berliner S-Bahnen informiert, kann das dank Elektronik made in Schwedt hinter dem Display.

Ins Detail wollen Andreas Petzel und Norbert Rendelmann bei den Angaben von Auftraggebern und Produkten nicht gehen, als sich Bürgermeister Jürgen Polzehl und seine Stellvertreterin Annekathrin Hoppe während der Sommerbereisung von Firmen den Betrieb anschauten. „Aus Sicherheitsgründen und wegen des großen Themas Technologiediebstahl in unserer Branche verlassen sich viele unserer Kunden darauf, dass wir streng vertraulich mit den konkreten Aufträgen und ihren Auftraggebern umgehen“, erklärt Andreas Petzel. Er wird den Betrieb ab kommendem Jahr allein führen, wenn sein Partner Norbert Rendelmann im Dezember in den Altersruhestand wechselt.