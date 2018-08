Kneipe mit Kultpotenzial

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Er hatte einen Mix aus „Stolper Ecke“ und „Matisse“ versprochen. Und genau das ist es geworden. Am Wochenende eröffnete Thomas Steinberg „Mundtshof“ wieder. Eine Kneipe im 60er-Jahre-Stil mit viel Kunst. Keine Schickimicki-Bar, sondern ein Adresse mit Kultpotenzial.

Der neue „Mundtshof“ ist vor allem eines nicht: nämlich neu. Inhaber Thomas Steinberg, der mit der Übernahme des Lokals im Stadtzentrums beruflich wieder nach Eberswalde, zu seinen Wurzeln, zurückgekehrt ist, hat Wert auf den Erhalt des Alten, des Originalen gelegt. Von der Tür bis zur Decke. Vom Spiegel bis zum Hinweisschild „Wir bitten Sie auf die Garderobe selbst zu achten“.

Steinberg nennt es „stylisch“. Das Alte und das auf alt Gemachte. Diesen Charme zu bewahren und wieder herzustellen, hat den Eigentümer der Schicklerstraße, das städtische Wohnungsunternehmen WHG, bei der Renovierung der zuletzt leer stehenden Wirtschaft vor manche Herausforderung gestellt. So wurde zwar die Elektrik komplett erneuert. Aber: „Herr Steinberg wollte, dass die Leitungen nicht unter Putz verlegt werden, sondern sichtbar sind. So wie früher“, nannte Kundenbetreuerin Gundula Blaetter ein Beispiel. Gleiches gelte für die Wasserrohre oder etwa den Spülkasten im Damen-WC. Sie gestand, anfangs selbst etwas skeptisch gewesen zu sein, doch das Ergebnis begeistere sie. Eben wegen der Außergewöhnlichkeit – und der gewagten, mutigen Farbgebung.

Sichtmauerwerk hier, rot gestrichene Wände dort, eine Decke in blau-violett. Pop-Art-Kunst von Roy Lichtenstein, Andy Warhol und Keith Haring im separaten, kleinen Gastraum. Im großen ein Mix aus romantisch anmutenden Ölbildern, Abstraktem von Henri Matisse (zwei Drucke, die schon im Eberswalder „Matisse“ hingen) sowie Buntem, Modernem von Clemens Wedel. Passend zur Mischung beim Mobiliar. Für all die Stühle, laut Steinberg sind es um die 50, habe er mal „1000 Kilometer Strecke gemacht“. Alles also zusammengesucht, aber alles im Stile der 50er- und 60er-Jahre. Vom Sitzmöbel bis zur Lampe. So wie zuvor im „Heimdall“ in Marienwerder, das Thomas Steinberg bis vor Kurzem betrieben hat.

Bei der Renovierung hat der gelernte Facharbeiter für Anlagentechnik über Monate selbst Hand angelegt. Hat Putz abgeschlagen, Mauerwerk freigelegt, gemalert, geschrubbt. Ganz fertig sei der Mundtshof 2.0 noch nicht. „Hier kommt noch ein Klavier hin“, verrät der 56-jährige Gastwirt, der den Kreisstädtern vor allem durch die „Stolper Ecke“ und das „Matisse“ bekannt ist. Er selbst könne zwar auch ein paar Akkorde spielen, ansonsten sei das Instrument aber eher als Einladung an die Gäste zu verstehen, verrät er.

„Wir werden im kommenden Jahr noch die Fenster zur Goethestraße hin erneuern und bodentief gestalten“, kündigt wiederum Gundula Blaetter an. Bislang habe die WHG rund 45 000 Euro in das Lokal investiert. Ein Lokal, das vor allem durch seine 1a-Lage besticht. Direkt neben dem Stadtcampus, das Paul-Wunderlich-Haus vis-a-vis. Steinberg bestätigt: Es seien der Standort und die Tradition gewesen, die ihn reizten. Mit dem Mundtshof, den Namen hat er bewusst beibehalten, will er es noch einmal wissen. „Und nach und nach einen Kommunikationstreffpunkt schaffen.“

Die WHG hat gut 90 Gewerbeeinheiten in ihrem Bestand. Darunter gleich etliche in der unter Denkmalschutz stehenden Schicklerstraße 1: etwa eine Arztpraxis, einen Frisör, sowie den Studentenclub. Und nun auch wieder die Kneipe „Mundtshof“.

Von einem Überbleibsel hat sich Thomas Steinberg allerdings getrennt: von der Leuchtreklame mit dem falschen „Mundshof“. Das Wohn- und Geschäftshaus in Ecklage zur Goethestraße war 1899 für den Kaufmann Oscar Mundt errichtet worden.