Laternen leuchten zur Mittagszeit

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Warum leuchten die Straßenlaternen am helllichten Tag? Das dürften sich Autofahrer und Fußgänger in der Friedrichstraße am Montagmittag gefragt haben.

Der Grund war ein Austausch kaputter Leuchtmittel. Ganz oben, auf der ausziehbaren Leiter stand Elektriker Yves Rogoll von der Firma Mesa. Mit Schraubenzieher und handwerklichen Geschick tauschte er die Natrium-Dampf-Lampen aus. Unten hielt Kollege Max Göhring die Leiter fest. „Sobald ein Anwohner eine defekte Straßenbeleuchtung entdeckt und dies der Stadt meldet, rücken wir an“, erklärt Göhring. Über Stromkästen werden dann alle Lampen angemacht, um einen Bereich auf Schäden zu prüfen. (jhh)