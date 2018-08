Baustart im Frühjahr 2019 geplant

Uwe Spranger

Rüdersdorf/Schöneiche (MOZ) Der Bauantrag für die Erweiterung des Heinitz-Gymnasiums ist eingereicht. Noch in diesem Jahr soll, wenn möglich, die Ausschreibung erfolgen, so dass Anfang 2019 Baustart sein könnte.Die Kosten für das Projekt werden derzeit mit rund 14 Millionen Euro angesetzt.

Derzeit werde die Ausführungsplanung erarbeitet, berichtete Dominica Sander von der sander.hofrichter Planungsgesellschaft bei der Vorstellung der Entwurfsplanung im Bauausschuss des Kreistages. Viel habe sich gegenüber vorherigen Entwürfen nicht geändert.

Im Erdgeschoss des Neubaus befindet sich die Aula mit 280 Sitzplätzen und einer hochfahrbaren Bühne. Der große Raum werde auch für Abi-Klausuren genutzt. Die Küche sei gegenüber ersten Ansätzen im Architektenwettbewerb größer geworden, weil 180 Essenteilnehmer zu versorgen seien. Zudem gibt es einen Kiosk und eine Pausenhalle. Ebenfalls im Erdgeschoss sind Fachräume für Chemie, Physik und Biologie sowie die dazugehörigen Nebenanlagen angeordnet.

Das erste Obergeschoss beherbergt den Informatikbereich, Musikfachraum und Lehrerzimmer – mit Blick auf den Pausenhof, wie die Architektin anmerkte. In der Nähe der Brücke zum anderen Gebäude finden sich zudem Räume für Schülervertretung, Sekretariat und Archiv. Die meiste Fläche nehmen allerdings die Kursräume ein. Für die sei „offene Möblierung“ vorgesehen, so dass auch Erschließungsflächen wie Flure mit genutzt werden könnten. Das gilt auch für das zweite Obergeschoss, in dem Kursräume und „informelle Lernräume“ vorgesehen sind. Zu den Räumen gelangen sollen Schüler und Lehrer vorrangig über das mittlere Treppenhaus, dem die Hauptfunktion zugedacht ist. Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Treppenflure.

Im Gegensatz zum Wettbewerb haben die Planer nun eine Teilunterkellerung vorgesehen. Der Keller werde zum einen für eine Lüftungsanlage benötigt, zum anderen für zusätzliche Heizungsanlagen, erkärte Dominica Sander. Denn das Gebäude soll zwar mit Fernwärme beheizt werden, die kommunale Wärmeversorgung könne aber den für energetische Nachweise nötigen Anteil an „grüner“ Erzeugung derzeit nicht garantieren. So muss das Gebäude zusätzlich noch Erdsonden erhalten. Durch die Lüftung werde das gesamte Gebäude zudem einen Meter länger.

Durch Keller und Vergrößerung der Kubatur sowie die Entwicklung der Baupreise geht die Planerin von Mehrkosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro aus. Weil auch Leitungsumverlegungen nötig wurden und die Ausstattung nun mit berücksichtigt ist, landen die Kostenberechnungen jetzt bei gut 14 Millionen Euro. Am Ausgangspunkt der Diskussion, beim Wettbewerb, war noch von 8,1 Millionen die Rede.

Allerdings war zu dem Zeitpunkt die Aula auch noch nicht als Versammlungsstätte ausgelegt und die Küche kleiner, merkte die Architektin an. Zudem habe sich zwischenzeitlich die Gesetzgebung geändert, fügte Hannelore Weber vom Bauverwaltungsamt des Kreises hinzu. Nunmehr sei die Kursstärke nicht mehr auf 20 bis 25 Schüler begrenzt, sondern die Gruppen könnten bis zu 30 Personen umfassen. Dadurch mussten auch die Räume größer werden.

Als nächste Schritte folgten nunmehr Farbkonzept und Bemusterung, kündigte Dominica Sander an. Vorgesehen sei weiterhin, helle Klinker für die Fassade einzusetzen und durch die Fenster dunklen Kontrast zu schaffen. Schlechte Erfahrungen mit ausbleichenden Elementen konnte sie nicht teilen. Durch entsprechende Vorgaben in der Ausschreibung ließe sich so etwas vermeiden.

Weitgehend einig sei man sich inzwischen auch mit der Gemeinde über die Außenanlagen, hieß es. Demnach soll es nun doch eine Umzäunung geben, aber in kleinerem Umfang. Überdies sei eine optische Barriere vorgesehen. Die Wegebeziehungen für das Wohngebiet blieben allerdings erhalten und auch Feuerwehrstellflächen sind eingeplant.

Laut Dominica Sander sei der Baubeginn im Frühjahr 2019 geplant. Um dies zu bewerkstelligen und vielleicht bessere Angebote zu bekommen, solle die Ausschreibung nach Möglichkeit noch in diesem Jahr erfolgen.