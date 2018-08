Wriezener sind Spezialisten für Beregnung

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wenn es nach Monika und Claus Auerbach von der Regner- und Stahlbau Wriezen GmbH ginge, sollten Landwirte nicht nur finanzielle Unterstützung für hitzebedingte Ernteausfälle bekommen. Sie fordern stattdessen beziehungsweise zusätzlich ein Förderprogramm.

„Wir verzeichnen eine wachsende Nachfrage“, sagt Monika Auerbach von der Regner- und Stahlbau Wriezen GmbH. Allerdings beziehe sich das weniger auf die Region. „Die großen Umsätze erzielen wir außerhalb“, erläutert sie und fügt hinzu, dass Kunden immer wieder bestätigen, dass es nur wenige Produzenten in Deutschland gibt, die Beregnungs- und Bewässerungstechnik herstellen. Die auf dem Firmengelände im Gewerbegebiet in der Schulzendorfer Straße hergestellten Rohre sowie Form- und Gewindeteile gehen unter anderem auch in die Schweiz, in die Niederlande, nach Polen und Österreich.

„Zubehör liefern wir zudem an einen Händler in Haifa, also nach Israel“, ergänzt Monika Auerbach. Dort sei die Tröpfchenbewässerung quasi erfunden worden. Dabei könne man mit wenig Wasser viel erreichen und das nicht nur im Obst- und Gemüseanbau. Die Technik komme inzwischen sogar bei Rasenflächen zum Einsatz. Vorteil sei, dass dafür keine großen Pumpleistungen benötigt werden. Auch die Leitungen seien deutlich dünner.

Monika Auerbach verweist ebenfalls darauf, dass das Wriezener Unternehmen beim Thema Beregnung Partner des in Müncheberg ansässigen Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) ist. „Wir werden auch künftig trockene Sommer und weniger Niederschläge haben“, ist sie sich sicher und kritisiert, dass es bei der Problematik zu wenig Bewegung in der Politik, darunter vor allem auf Landesebene gibt. „Dort muss man einfach zukunftsorientierter denken“, fordert sie. So werde zum Beispiel im Vergleich zu DDR-Zeiten, als das heutige Firmengelände noch zum Landmaschineninstandsetzungswerk (LIW) gehörte, heute nur noch selten beregnet, sagt Monika Auerbach, die sich vor allem um Verkauf und Prokura kümmert. Dabei sei die Beregnung einst zum Beispiel im Spreewald, rund um Golzow und Müncheberg sowie Richtung Eberswalde gang und gäbe gewesen.

Das Familienunternehmen, an dessen Spitze Claus Auerbach als Geschäftsführer steht, wird einmal eine der beiden Töchter gemeinsam mit ihrem Schwager übernehmen. Alle drei Kinder des Ehepaars sind in der Firma beschäftigt. „Auch ein Neffe“, sagt Claus Auerbach, der 1958 seine Ausbildung als Landmaschinen- und Traktorenschlosser im LIW begonnen hatte. Seine Frau ist seit 1971 in dem Betrieb tätig, mit dem sie am 18. Mai 1992 den Sprung in die Selbstständigkeit wagten. „Man soll immer das machen, wovon man Ahnung hat“, begründet Auerbach diesen Schritt, während er gedanklich noch einmal zurückgeht. „Eigentlich sind wir hier alle eine große Familie“, sagt er mit Blick auf die insgesamt 24 Mitarbeiter, darunter vier Frauen. „Scheidet ein Mitarbeiter zum Beispiel altersbedingt aus, finden wir auch mit Hilfe unserer Angestellten meist schnell Ersatz.“ Wechselwillige Arbeitnehmer seien unter anderem bei den Pendlern zu finden. „Die sind dann wirklich froh, nicht mehr fahren zu müssen.“ Erst jüngst seien drei neue Mitarbeiter eingestellt worden. „Schweißer und Schlosser sind wichtig, wobei die Befähigung zum Schweißen auch nachgeholt werden kann. Wir schauen immer darauf, dass unsere Mitarbeiter die notwendigen Qualifikationen und Fortbildungen bekommen.“

Ob Schlauchberegnung, Tröpfchenbewässerung oder Kreisberegnungsmaschinen – für all dies haben die Wriezener das Know-how. „Wir sind auch bekannt für das Besondere“, erklärt Monika Auerbach. Vorteil als Produzent sei, binnen weniger Tage auf spezielle Wünsche reagieren zu können. Vom Wasser bis zur Maschine werde schließlich viel Zubehör benötigt. „Das fertigen wir auch.“ Da komme die vertraglich gebundene Verzinkerei in Bernau mitunter nicht hinterher. „Es gibt Kunden, die können nicht mal eine Woche warten und nehmen die Stahlteile gleich so, wie sie sind.“ Dass diese dann anfälliger für Rost sind, sei oft das kleinere Problem. „Manchmal kommt es wirklich auf einen Tag an“, erläutert Monika Auerbach. So brauche zum Beispiel Gemüse eine kontinuierliche Bewässerung. „Wenn diese nur eine Stunde ausfällt, führt das schon zu Verlusten.“ Um auch flexibel liefern zu können, habe das Unternehmen einen eigenen Lkw angeschafft. Meist gingen die Bestellungen ab Päckchenformat bis hin zu großen Holzkisten aber per Post beziehungsweise Spedition auf dem Weg.

Die zurzeit viel diskutierten Ausgleichszahlungen für Landwirte sehen Auerbachs skeptisch. Sie sprechen sich stattdessen für eine Unterstützung aus, mit der es Landwirten möglich ist, etwas Bleibendes zu schaffen, sich besser auf die Zukunft einzustellen. „Verluste könnten zum Beispiel durch eine Beregnung ausgeglichen werden.“ Niedersachsen, Hessen oder auch Rheinland-Pfalz habe zum Beispiel bereits vor Jahren mit Förderprogrammen reagiert.