Noch haben Fische genug Sauerstoff

Jan-Henrik Hnida

Erkner/Neu Zittau/ Fürstenwalde Mehr als 20 Tonnen Fisch verendeten am Wochenende im nordrhein-westfälischen Münster. Wegen der anhaltenden Wärmeperiode war zu wenig Sauerstoff im Wasser. In der Region blieb bisher ein Fischsterben aus. Doch Fischer und Angler sind besorgt.

„Es ist höchste Zeit für kühleres Wetter, mit Regen und Wind“, schätzt Michael Schulz die Lage ein. Der Angler unternimmt zweimal pro Woche eine Kontrollfahrt mit seinem Boot im Raum Spreenhagen, um zu schauen, wie es um die Gewässer und ihre Bewohner bestellt ist. Noch hat der zweite Vorsitzende des Angelvereins Spreenhagen keine toten Barsche, Plötze oder Rotfedern gesichtet. Doch der niedrige Sauerstoffgehalt in den Gewässern, verursacht durch die anhaltende Trockenperiode, macht den Fischen zu schaffen.

Gerade bei Wärme ist der Stoffwechsel erhöht, so dass die beschuppten Tiere mehr Sauerstoff benötigen, wie Peter Meng, Inhaber der Fischerei „Löcknitz“ mit Sitz in Neu Zittau erklärt. „Umso wärmer es draußen und in unseren Seen ist, desto weniger Sauerstoff kann gebunden werden“, sagt er. Bei einer Wassertemperatur zwischen 25 und 27 Grad Celsius produzieren die Wasserpflanzen nur wenig Sauerstoff. Aber: „In und um Grünheide ist noch nichts passiert“, sagt der Fischer. Dort liegen die Seen, die Meng bewirtschaftet. Klar, die Gefahr sei noch nicht vorbei.

Doch die jüngst kühleren Nächte und der Wind am Sonnabend hätten den Gewässern gut getan. Einen abrupten Wetterwechsel sieht Meng kritisch. Ein großes Gewitter, mit viel Regen, spült Dreck vom Land ins Wasser, so dass Algen sterben. Diese sinken zu Boden und werden von Mikrobakterien zersetzt, die ebenfalls Sauerstoff verbrauchen – ein „Knackpunkt“ meint der 57-Jährige, da die Gewässer und darin hausenden Lebewesen einen Wetterwechsel bitter nötig hätten.

Der Zufluchtsort der schuppigen Wirbeltiere liegt in den ersten drei Metern unterhalb der Wasseroberfläche. Dort ist der Sauerstoffgehalt am höchsten. Dabei haben karpfenartige Fische wie Bleie, Plötze und Karausche einen niedrigen und forellenartige einen höheren Bedarf. Letztere seien „hier nicht so beheimatet“, sagt Meng.

Wegen der Wärme geht auch der Verkauf der Fischerei „Löcknitz“ enorm zurück: Gründe seien die Angst vor einer unterbrochenen Kühlkette, der fehlende Appetit und die Ferienzeit, sagt Meng. In der Hälteranlage tummeln sich die bereits gefangenen Welse, Karpfen und Hechte für die Schlachtung. Vor seinem Haus im Alten Fischerweg guckt der Fischer, ob alles funktioniert. „Das Gerät wälzt das Wasser um – wie ein Sturm.“ So wird neuer Sauerstoff hineingepumpt. Allerdings können so nur Kleinstgewässer belüftet werden – und keine Seen. Seit dem Beginn seiner Arbeit als Fischer vor 25 Jahren hat Peter Meng eine solch arge Hitzeperiode für seine Seen und Fische nur selten erlebt.

„Mein Kollege hat auf dem Scharmützelsee zur Vorsicht die Reusen versenkt“, berichtet Oliver Kobald von den „Scharmützelseefischern“, um die Fische in der stressigen Situation nicht weiter zu stören. Kobald selbst ist auf der Spree bei Fürstenwalde unterwegs und hat dort noch keine toten Exemplare auf seiner Kontrolltour entdeckt. „Wir haben mit unseren großen und tiefen Seen keine Probleme“, informiert Gerd Fischer, Vorsitzender des Kreisanglerverbands Fürstenwalde Stadt. Kleinere Teiche seien eher vom Sauerstoffmangel betroffen. Trotzdem hoffen alle auf feuchteres Wetter.