Entdeckerfreuden im Kindergarten

René Matschkowiak

Booßen Es ist wohl eine Mischung aus kindlicher Entdeckerfreude und Begeisterungsfähigkeit der Erzieher, die aus den Knirpsen in der Kita Max und Moritz in Booßen kleine Forscher machen. Davon wollte sich auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt überzeugen und brachte wegen der Ferienzeit auch gleich noch drei seiner Enkelkinder mit. „Nein, alle sind das nicht“, lacht er, „insgesamt haben wir elf Enkel“. „Die Kita wurde für ihr Engagement ausgezeichnet und das wollte ich mir mal anschauen“, erklärt er seinen Besuch.

Dabei wird in der Fröbel-Kita, in der etwa 45 Kinder betreut werden, nicht nur auf Forschen nach Anweisung gesetzt. Wie zum Beweis, fällt am Montag in der Kita zufällig ein Eimer mit kleinen Steinchen um. Sofort sind einige Kinder dabei, die Kiesel durch die Hand rieseln zu lassen. Erzieherin Kalina Dumke schaut kurz zu, holt Plastikrohre, und zeigt den Kindern, wie die Steine durch das Rohr fallen. Auch die Geräusche der Steinchen, wenn sie auf Plastik fallen, faszinieren die Kleinen.

Freilich gibt es auch geplante Experimente. „Seit fast zehn Jahren ist die Einrichtung ganz offiziell ein Haus der kleinen Forscher“, erzählt Kita-Leiterin Martina Wolter. Es beginne immer mit Fragen an die Natur. Welches Naturphänomen interessiert die Mädchen und Jungen und welches Thema hat für die Kinder eine Bedeutung? Dann werden Ideen und Vermutungen der Kinder gesammelt, um schließlich bei verschiedenen Versuchen dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Danach werden die Ergebnisse noch mit den Kindern besprochen, erklärt die Kita-Leiterin. Mit Tablets können die Kinder die Ergebnisse auch dokumentieren.

Der Forschergeist ist dabei allerdings nicht nur auf Naturphänomene festgelegt. Auch einfache Schaltkreise können die Kinder beispielsweise schon bauen. Im Vorbereitungsraum für die Experimente findet man Insekten in Gläsern oder auch ein altes Wespennest. „So können sich die Kinder viel besser vorstellen, was in der Natur passiert“, sagt Martina Wolter.

Am Montag haben sich die Kinder unter anderem auf die Themen Bewegung und Wasser konzentriert. Eine Frage lautet: Warum kann man einen Ball aus Papier wegpusten, einen Stein aber nicht? Martin Patzelt versucht derweil mit den Kita-Kindern und seinen Enkeln herauszufinden, wie viele Tropfen Wasser auf eine Münze passen. „Wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, das sie möglichst viel selbst entdecken können“, so Martina Wolter. Spaß macht es den Mädchen und Jungen in jedem Fall.(rmk)