Zwei neue Brücken sind schöne Hingucker

Frank Groneberg

Groß Lindow (MOZ) Mit den Straßenbauarbeiten in der Ernst-Thälmann-Straße ist jetzt ein mehrere Jahre dauerndes Bauprojekt vorläufig abgeschlossen worden. Teil dieses Projektes war der Neubau zweier Brücken für Fußgänger und Radfahrer. Die Fahrbahn auf den alten Straßenbrücken bleibt aber trotzdem verengt.

Sie sind nicht nur praktisch, sondern bieten auch einen schönen Anblick – die beiden Brücken, die in der Ernst-Thälmann-Straße in Groß Lindow neu gebaut worden sind. Mit ihren silbrig glänzenden Körpern und Geländern aus Aluminium, mit ihrer leicht geschwungenen Form sind sie zwei echte Hingucker. Auch die breiten Gehwege, die zu und zwischen den Brücken entlang führen, sind nicht einfach nur Gehwege, sondern ansprechend gestaltet worden. Statt mausgrauem Betonpflaster ist sandfarbenes Betoneckpflaster verbaut worden, in verschiedenen Farbtönen von gelb bis rötlich. Alles passt sich wunderbar ein in das Ambiente mit dem Friedrich-Wilhelm-Kanal, der sich hier zu einem kleinen See weitet, den Wiesen am Wasser und dem Treidelkahn, der am gegenüberliegenden Ufer vor Anker liegt – kurz: die Brücken sind Teil eines Areals zum Entspannen. Zumal mit ihnen eine kleine mehrstufige Terrasse direkt am Wasser, auf der es sich wunderbar ausruhen lässt, gebaut worden ist.

Doch der schöne Anblick war natürlich nicht der Grund für den Bau der beiden Aluminium-Brücken. Lange hatten das Amt Brieskow-Finkenheerd und die Gemeinde Groß Lindow nach Lösungen für eine Entspannung der Verkehrssituation gesucht. Denn die Ernst-Thälmann-Straße, die Oberlindow und Unterlindow verbindet, ist ein echtes Nadelöhr. Der Verkehr rollt hier über zwei Brücken, die nicht nur arg in die Jahre gekommen, sondern auch sehr schmal sind. Um Fußgängern überhaupt die Möglichkeit zu geben, hier entlanglaufen zu können, war die Fahrbahn mit sogenannten Schrammborden aus Stahl verengt worden. Vor allem der tägliche Schulweg für die Kinder war ein sehr gefährlicher, denn der Platz zwischen den nicht mal kniehohen Schrammborden und dem Brückengeländer war sehr eng.

Mit den beiden neuen Brücken und dem Mitte Juli fertiggestellten Gehweg haben Fußgänger und Radfahrer nun einen eigenen, von den Straßenbrücken unabhängigen Weg bekommen, der mit 2,50 Breite auch genug Platz bietet für jene, die laufen, und jene, die radeln. „Unser Hauptanliegen war es, im Nadelöhr den Fuß- und Radverkehr von der Straße wegzubekommen“, bestätigt Dirk Wesuls, Fachbereichsleiter im Amt Brieskow-Finkenheerd.

Und mit den beiden Brücken und dem neuen Gehweg haben sich Amt und Gemeinde auch für künftige Bauvorhaben gewappnet: Die zwei alten Straßenbrücken sind nämlich stark sanierungsbedürftig und müssen in den kommenden Jahren durch das Land saniert werden. Denn die Ernst-Thälmann-Straße ist genauso wie die Lindenstraße Teil der Landesstraße L 373. Wenn es soweit ist, dann können dank der beiden neuen Brücken zumindest Fußgänger und Radfahrer weiter zwischen Ober- und Unterlindow pendeln. „Das wäre sonst schwierig geworden“, sagt Dirk Wesuls und ergänzt: „Wir hoffen, dass nicht nur die beiden alten Brücken, sondern die gesamte Lindenstraße möglichst bald saniert werden.“

Die gesamte Straßenbaumaßnahme inklusive Brücken ist von der Gemeinde mit Hilfe von Fördermitteln des Landes finanziert worden. Die längere der beiden Brücken ist 12,25 Meter lang und hat netto 60 000 Euro gekostet, die kürzere ist 6,80 Meter lang und hat netto 22 000 Euro gekostet. Beide Aluminium-Brücken sind Fachwerktrogbrücken und von der Glück GmbH in Engen (Baden-Württemberg) hergestellt worden. Der Belag der Gehbahnen besteht jeweils aus dem Kunststoff Polyurethan, in welchen Quarzsand eingestreut worden ist, um die Rutschhemmung zu verbessern.

Die erwähnten Schrammborde stehen übrigens nach wie vor auf den alten Straßenbrücken: Mit ihrer Hilfe wird dort die Fahrbahn verengt. Damit nicht zwei schwere Lkw gleichzeitig auf die maroden Brücken fahren.