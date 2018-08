Wenn Äpfel zu Saft werden sollen

Cornelia Link-Adam

Briesen ([]) „15. August – mobile Mosterei kommt nach Briesen“ lautet ein Aufruf in den Veranstaltungstipps auf der Homepage des Amtes Odervorland. Allerdings stimmt das so nicht ganz.

Hinter dem Angebot verbirgt sich die Mobile Mostquetsche aus Berlin. Allerdings hat die nicht vor, am Mittwoch in Briesen Station zu machen. Vielmehr solle man sich jetzt Termine für September und Oktober vereinbaren, zumal die Äpfel derzeit noch gar nicht reif genug zum Mosten seien.

„Daher sollte man die Bäume lieber noch wässern, damit sich die viele Stärke im Obst noch abbaut, überhaupt Saft entsteht“, erklärt Mario Flach. Er tourt mit Ehefrau Eva Hahn-Flach durch die Region. „Wir gehen dorthin, wo man uns haben will“, sagt der Hauptstädter. Jetzt im Herbst sei viel reifes Obst zu erwarten. „Aus 100 Kilogramm, das sind ungefähr 15 bis 16 volle Wassereimer, kann man rund 50 bis 60 Liter Saft pressen“, erklärt der Fachmann. Er habe oft Kunden aus der Region, daher werbe man nicht nur im Amt Odervorland, sondern auch den umliegenden Kommunen fürs Mosten.

Geplant sei montags am A 10 Center zu stehen (bei Bauhaus) und dienstags in Frankfurt beim Obsthof Neumann (Amsterdamer Straße), jeweils von 8 bis 12 Uhr. „Wir verhandeln gerade noch mit dem Burgrestaurant in Storkow darüber, dort auch noch dienstags auf dem Parkplatz zu stehen“, erklärt Mario Flach. Mitbringen müssen Interessierte mit Termin nur ihr Obst und etwas Zeit. Gewaschen werden die Äpfel noch dreimal, dann maschinell ausgepresst. Das dauere rund 15 Minuten. „Jeder Tank hat seinen eigenen Saft“. Verkauft werde der in 3-, 5- oder 10-Liter-Behältern ab 90 Cent/Liter. Je mehr man kaufe, desto günstiger. Jäger, Bauern und Förster können sich für die Pressabfälle melden.(co)

Kontakt-Tel. 0176 96321928