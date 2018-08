Ingo Schröder ist neuer Müllroser Schützenkönig

MOZ

Eisenhüttenstadt (Ralf Loock) Ingo Schröder ist neuer Schützenkönig der Müllroser Schützengilde von 1837/1990. Das jährliche Schützenfest der Gilde fand kürzlich statt, eingebettet in den „Müllroser Seezauber“. Die Gastgeber konnten dazu auch Gäste aus dem niedersächsischen Edalgsen begrüßen.

„Ich freue mich riesig, schließlich nehme ich seit Jahren an dem Schützentreffen teil und bin jetzt zum ersten Mal Müllroser Schützenkönig“, berichtete der Schlaubetaler Ingo Schröder (49). Da hat Horst Andres aus Eldagsen ein ganz anderes Auftreten, denn er ist in seiner Heimat in Niedersachsen bereits zum vierten Mal Träger der Königskette. Zwei Tage lang herrschte reges Treiben auf dem Gelände der Schützengilde in der Jahnstraße. Am Freitagabend konnte Michael Schneider als Gildemeister – so nennen die Schützen ihren Vereinsvorsitzenden – wieder viele Mitglieder und Gäste begrüßen. Gekommen waren auch Besucher aus Niedersachsen. Eldagsen ist heute ein Teil der Stadt Springe und hat rund 3300 Einwohner, seit dem Jahr 2002 gibt es freundschaftliche Kontakte zwischen beiden Schützengilden. Die Niedersachsen kommen gerne im August ins Schlaubetal und bereichern das Fest. Auf dem Vereinsgelände hatte man einen Getränkewagen, ein Zelt und Bänke aufgebaut, so dass man sich mit einem Glas Wasser oder einen Bier stärken konnte. Gegen den Hunger gab es knackige Bockwurst. Schützen und Gäste hatten Gelegenheit, ihr Talent an Luftgewehr, Bogen und Armbrust zeigen.

Am Sonnabend begann der Tag dann mit einem Frühstück bei Torsten Krüger, Müllroses Schützenkönig der Saison 2017/2018. Anschließend trafen sich alle Teilnehmer in der Jahnstraße zum Königsschießen mit dem Luftgewehr. Dort sorgte der Müllroser Musikverein für gute Stimmung, Michael Schneider dankte den Musikern herzlich.

Detlef Meine, Müllroses Bürgermeister und selbst auch Mitglied der Schützengilde, rief alle zur Aufstellung, um den neuen Schützenkönig zu küren. Anschließend bedankte sich Horst Andres in einer kleinen Ansprachn für die freundliche Aufnahme in Müllrose; er machte dabei schon auf das Jahr 2024 aufmerksam: Dann wird in Eldagsen groß gefeiert, dann steht die 100-Jahr-Feier der dortigen Schützengilde an.

Die Müllroser Schützengilde ist ursprünglich aus der Bürgerwehr entstanden. Von der Regierung wurde den Bürgern im September des Jahres 1837 erlaubt, eine Schützengilde zu bilden. Am 25. Oktober 1837 wurde in der Ratsstube der Verein mit 53 Mitgliedern gegründet. Am 20. November 1837 fand in Müllrose das erste Königsschießen statt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone alle Schützenvereine aufgelöst, ihr Besitz enteignet und meist den Gemeinden oder Städten übergeben. In Müllrose begann im Jahr 1976 eine Arbeitsgemeinschaft an der Polytechnischen Oberschule „Nikolai Ostrowski“ unter Übungsleiter Rudi Wehnl mit dem Bogenschießen. Am 8. Juni 1990 erfolgte dann die Gründung des Müllroser Schützenvereins 1837/1990 im Schützenhaus. Erster Präsident wurde Elektromeister Günter Schneider. Der 1999 begonnene Bau eines Luftgewehrschießstandes als Freianlage wurde im Juni 2000 behördlich abgenommen.

Heute kann man im Verein mit Luftgewehr, Armbrust und Bogen trainieren.