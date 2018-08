Illegales Autorennen auf Berliner Ku'damm

dpa

Berlin (dpa) Rund zweieinhalb Jahre nach einem illegalen Autorennen auf dem Berliner Ku'damm mit einem unbeteiligten Todesopfer stehen heute an zwei Raser erneut vor dem Landgericht der Hauptstadt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Mordurteil gegen die inzwischen 29 und 26 Jahre alten Männer gekippt. Nun muss der Fall zum zweiten Mal verhandelt werden, jedoch von einer anderen Strafkammer.

Den Angeklagten wird zur Last gelegt, den 69-jährigen Fremden Anfang Februar 2016 totgefahren zu haben. In einer spektakulären Entscheidung hatte das Landgericht rund ein Jahr später lebenslange Freiheitsstrafen verhängt. Es war bundesweit das erste Mal, dass in einem Raser-Fall wegen Mordes verurteilt wurde.

Der BGH sah jedoch den bedingten Tötungsvorsatz als nicht ausreichend belegt an. Kann in der neuen Verhandlung der Vorsatz nicht nachgewiesen werden, kommt eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung in Betracht - der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft. Die Anklage lautet aber erneut auf Mord. Zunächst wurden 19 Prozesstermine festgelegt.