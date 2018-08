Eine Truppe mit viel Gemeinschaftsgefühl

Dankeschön an die Teilnehmerinnen: Diese hatten eine kleine, unterhaltsame Feuerwehr-Modenschau gestaltet. © Foto: Thomas Berger

Aufgestellt zur Jubiläumszahl: 68 Mitglieder zählt die Trebnitzer Feuerwehr momentan. Zu den 25 Kräften in der Einsatzabteilung gesellen sich zehn Kinder und Jugendliche sowie 33 Feuerwehrsenioren in der Alters- und Ehrenabteilung. Das Gerätehaus im Hintergrund bereitet der Wehr mit starker Rissbildung Sorgen. © Foto: Matthias Lubisch

Thomas Berger

Trebnitz Seit ihrer Gründung vor 110 Jahren ist die Freiwillige Feuerwehr Trebnitz aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Gefeiert wurde das Jubiläum am Wochenende mit einem bunten Fest einschließlich des diesjährigen Stadtpokals Müncheberg.

Der Wettkampf fiel bescheidener aus als gewohnt. Zwar waren bis auf die Hoppegartener alle anderen Wehren aus dem Stadtgebiet präsent, durch Urlaubszeit und Ernte hatten aber nicht alle eine Mannschaft zusammenbekommen. Gewetteifert wurde überdies nicht im Löschangriff, sondern nur auf der kleinen Bahn direkt am Rande des Festplatzes mit abschließendem Zielen aus der Handdruckspritze auf drei auf Metallpfählen aufgestellte Büchsen. Die Hermersdorfer, im zweiten Lauf mit 0:37,68 sogar als einzige unter der 40-Sekunden-Marke, siegten vor Müncheberg (44,85 Sekunden) Jahnsfelde (45,00) und den Gastgebern (49,03). Wegen Kupplungsfehlern bzw. einmal zu wenig Wasser konnten bei Obersdorf und Eggersdorf beide Läufe nicht gewertet werden. Zudem waren drei Nachwuchsteams am Start. Die Müncheberger Jungs (15 bis 18 Jahre) waren mit 44,36 Sekunden so schnell wie die Erwachsenen, die Mädchen aus Trebnitz und die Eggersdorfer Jungen (Altersklasse 10 bis 14) legten sich ebenfalls voll ins Zeug.

Für die jüngsten Festgäste war unter anderem Clown WiDu im Einsatz, machte jede Menge Seifenblasen und hatte manches mehr zur Unterhaltung mitgebracht. Mit dem altbekannten Hit „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ hatte Andrea-Berg-Double Marion schon mit dem ersten Song einen starken Auftritt und viel Applaus sicher, weitere Titel wie „Traumpiraten“ folgten. Zuvor hatten die Trebnitzer das Publikum bei Kaffee und Kuchen schon zu einer kleinen Feuerwehr-Modenschau unterhalten. Verschiedene Uniformen wurden da präsentiert, allerdings hatten sich zum Erraten einige nicht dazugehörige Utensilien wie Sommerhut, Strumpfband und Gasmaske darunter gemogelt.

„Die Ortsfeuerwehren sind solide Größen, bringen sich auch bei Dorffesten und für den örtlichen Zusammenhalt ein“, betonten Münchebergs Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke) und CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin. Beide waren sich angesichts der markanten Risse, die das Trebnitzer Gerätehaus aufweist, einig, dass sich da dringend etwas tun müsse. „Da hoffen wir jetzt auch auf Fördermittel vom Land“, so die Bürgermeisterin.

Seit knapp drei Jahrzehnten und damit weit und breit Dienstältester seines Amtes steht Henry Elsner als Ortswehrführer an der Spitze der Trebnitzer Brandschützer. 1990 beginnend, hält er seither die Truppe zusammen, die zwar mit 33 in der Alters- und Ehrenabteilung sogar mehr Senioren als die 25 aktiven Einsatzkräfte aufweist, mit zehn Jugendlichen aber auch konsequent auf Nachwuchssicherung setzt, mittlerweile schon seit 51 Jahren. Die Frauengruppe gibt es seit 49 Jahren. Elsner erinnerte daran, dass sich zu den Einsätzen mindestens 40 Stunden Ausbildung pro Jahr, Übungen und Arbeitseinsätze gesellen. Für guten Zusammenhalt sorgt auch ein jährlicher Ausflug, der nach Potsdam, Frankfurt oder zur F60-Förderbrücke führt, oder die gemeinsame Weihnachtsfeier mit Jahnsfelde und Obersdorf. Bei einer großen Schulung seien neben den dreien auch noch die Woriner Kollegen und das Technische Hilfswerk (THW) mit dabei.