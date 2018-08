Bootstouren, Bogenschießen, Bandauftritte

© Foto: Der Andrang am Schlossteich war groß: Die Gäste konnten im Ruderboot über das Wasser schippern und sich im Aqua Zorbing in großen Bällen auf dem Wasser fortbewegen. Foto: P. Rückert

Theresa Warlich aus Reetz stellte den seit 1955 bestehenden Anglerverein „Perle des Flämings” aus Wiesenburg/Mark vor, in dem sie auch aktiv ist. In einem großen Becken konnten die Gäste die Fische sehen, die im Schlossteich zu finden sind. © Foto: Theresia Wahrlich Foto: P. Rückert

Das Udo Lindenberg Double und auch die Band The Artcores füllten am Sonnabend Abend den Platz vor dem Teehäuschen. Das traditionelle Feuerwerk musste witterungsbedingt, aber auch aus Brandschutzgründen, ausfallen. © Foto: D. Fröhlich

Und in diesem Jahr passte beim Wiesenburger Parkfest auch das Wetter. So konnten sich Gäste bei Spaß und Spiel vergnügen. Besonders die Kinder nutzten die vielfältigen Angebote. Am Platz des TSV Wiesenburg/Mark, für den sich Annette und Detlef Stolle verantwortlich zeigten, konnten die Gäste nicht nur mit Pfeil und Bogen auf Scheiben schießen. Bei Annette Stolle konnten die Kinder auch basteln. In diesem Jahr waren es Minizuckertüten, immerhin geht die Schule bald wieder los. Das ist ganz das Metier von Anette Stolle, sie bastelt auch gern in ihrer Freizeit. Die Preise für das Bogenschießen kamen von der Sparkasse und der Apotheke des Ortes.

Den besten Platz hatte sich wohl Gerd Seffner ausgesucht. Er unterhielt mit seiner Gitarre mitten unter Bäumen und stand im kühlen Schatten. Das Kinderschminken erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Franziska Gensicke und Franziska Strencioch von der Feuerwehr Bad Belzig hatten viele bunte Farben und Glitzer auf den Tischen aufgebaut. Dazu lag ein Buch mit Vorlagen dabei, aus dem sich die Kinder ihre Gesichtsbemalung aussuchen konnten. „Am liebsten haben wir es aber, wenn die Kinder selbst kreativ werden und sich aussuchen, in welches Wesen wir sie verwandeln sollen“, so Franziska Strencioch. Im Laufe des Nachmittags bildeten sich Schlangen vor dem Schminktisch, jeder wollte für einen Tag in eine andere Rolle schlüpfen. Gleich gegenüber ging es ebenfalls künstlerisch zu. Dort konnten die Besucher Teller und Blumentöpfe mit speziellen Stiften bemalen. Dann noch bei 160 Grad in den Backofen – fertig ist das individuelle Geschirr.

Verschiedene Vereine nutzten das Parkfest, sich einer breiteren Masse vorzustellen. Dazu gehörte unter anderem der Anglerverein „Perle des Flämings” aus Wiesenburg/Mark. Dieser besteht schon seit 1955. Inzwischen hat er etwa 100 Mitglieder. Nicht nur Ältere, sondern auch Kinder und Jugendliche. Zu denen gehört Theresa Warlich aus Reetz. Die Schülerin angelt seit sieben Jahren, seit zwei Jahren ist sie Vereinsmitglied. Schon oft hat sie am Hegefischen, welches in Wiesenburg dreimal im Jahr stattfindet, teilgenommen. Theresa Warlich hat des Öfteren Pokale gewonnen, ist unter anderem Kreismeister mit der Jugendmannschaft. Auf dem Parkfest zeigt sie gemeinsam mit Volkmar Felgentreu in einem kleinen Aquarium, welche Fische man in den Wiesenburger Teichen im Park findet. Besonders der Hecht erregte immer wieder Aufmerksamkeit. Aber der große Schlossteich diente auch dem Vergnügen. Parkleiter Ulrich Jarke half den Gästen in das Ruderboot, in dem sie eine Runde über den Teich paddeln konnte. Der Andrang war groß. „In diesem Jahr hätte man ein zweites Boot gebrauchen können“, so Jarke. Aber für Ersatz war gesorgt. Am anderen Ufer konnten sich die Gäste dem Aquazorbing widmen. In riesigen aufgeblasenen Röhren versuchten – meist die Kinder – sich in dem eingezäunten Areal vorwärts zu bewegen. Nebenan präsentierte der Landesjagdverband Felle und präparierte Tiere, die in der Region heimisch sind, wenn auch teilweise aus anderen Erdteilen „zugewandert“. Direkt daneben konnten die Gäste Wildwürstchen vom Grill genießen.

In Mal´s Scheune konnten sich die Kinder derweil im Karaoke Singen üben. Zum Mitspielen lud René Zind ein. Der Mitspielmann zauberte aus Luftballons lustige Tiere, von denen manche auch urplötzlich in die Luft gingen. Ein kleiner Parcours lud zu den verschiedensten Wettspielen ein, während ein Stück weiter die Pferde auf ihre kleinen Reiter warteten, um mit ihnen über die Wiese zu laufen.

Auf der Bühne am Teehäuschen ging es eher tänzerisch zu. Die Kindertanzgruppe der Grundschule und die „Herbstzeitlosen“ aus Wiesenburg begeisterten, ebenso wie die Cammer Tänzer, Annette Peters mit ihrem Bollywood-Tanz und die Trommelgruppe Naningo. Am Abend unterhielt Adrie Beckmann als Udo Lindenberg das Publikum. Anschließend ging es bis früh um 4.00 mit der Coverband „The Artcores“. Das Feuerwerk musste auf Grund der hohen Waldbrandgefahr leider abgesagt werden – Sicherheit geht vor. Trotz der langen Nacht waren viele am Sonntagvormittag schon wieder auf Achse. Einige besuchten den Gottesdienst im Park vor der Fürstenkrone, andere warteten beim Frühschoppen auf die Darbietungen des Jugendblasorchesters Wiesenburg.