Nicht nur für Bad Belziger...

Juliane Keiner

Bad Belzig (MOZ) Die 55. Burgfestwoche bietet internationales Flair. Erstmalig in der Region wird das Radrennen Fläming-Race veranstaltet. Diese Radsportveranstaltung ist Teil des MOL Cycling Cups, bei dem elf Rennen im Berliner Umland bestritten werden. In den verschiedenen Wertungsklassen – von Elite über Senioren 1 bis 4 sowie Frauenwertung – starten die Hobbyrennradfahrer in zwei verschiedenen Distanzen von 61- und 85-Kilometern. Das erste Rennen startet am Sonntag, 19. August, um 11.00 Uhr am Fuße der Burg Eisenhardt. Um 11.05 Uhr geht das nächste Fahrerfeld auf die sportliche Reise durch den hohen Fläming. Die Rundstrecke von 25,5 Kilometer durchfahren die Rennfahrer des ersten Feldes dreimal, das zweite Fahrerfeld zweimal. Auf dem Turnplatz wird am kommenden Sonnabend, 8. August, das Hertha BSC-Maskottchen Herthinho begrüßt. Bad Belzig ist die Partnerstadt von Hertha BSC Berlin. Herthinho wird das Integrations-Fußball-Turnier begleiten. Um 11.00 Uhr werden Mannschaften der Asylbewerberheime Kuhlowitz und Bad Belzig, der Drogenhilfe Scarabäus Schmerwitz, der Kirchengemeinde St. Nikolai Berlin-Spandau und ein Pfarrerteam aus Berlin teilnehmen. Neben dem sportlichen Wettkampf um den „Albert-Baur-Erinnerungspokal“ wird der Spieler mit der größten Schusskraft gesucht. An Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. August, wird nach einem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr der zweite Kunstbummel veranstaltet. Ateliers, Galerien und Werkstätten, Museen, Kirchen und das KleinKunstWerk öffnen ihre Türen und laden ein zum entspannten Kunst-Bummel. Zwischen 11.00 und 18.00 Uhr präsentieren die Teilnehmenden die vielen Facetten des Bad Belziger Kunst- und Kulturlebens. Alle Stationen können zu Fuß erreicht werden. Ungefähr eine Stunde benötigen die Kunstfreunde, um alle Stationen vom Flämingbahnhof Bad Belzig, zum Loewig Museum, über die Burg Eisenhardt, durch die historische Altstadt bis zum Kleinkunstwerk zu erreichen.