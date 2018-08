Bundeskanzlerin Merkel stellt sich Fragen der Bürger

dpa-infocom

Jena (dpa) Zum ersten Mal nach ihrem Sommerurlaub und der Unionskrise stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute (15.00 Uhr) in Jena den Fragen von Bürgern.

Die Kanzlerin wolle mit ihnen über deren Erwartungen an Europa ins Gespräch kommen, hatte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer angekündigt.

Dabei solle es vor allem um drei Leitfragen gehen: Wie erleben Bürger Europa in ihrem Alltag? Welche Rolle spielt Europa für Deutschland insgesamt? Wie sollte Europa in Zukunft aussehen? Thema könnte auch die Migrationspolitik werden, über die es vor Merkels Urlaub einen heftigen Streit in der Union gegeben hatte.