Maislabyrinth als besonderes Erlebnis

Thomas Berger

Prädikow „Die Idee ist cool. Ich bin ganz gespannt, denn wir sind das erste Mal hier“, sagte Katja Wilke aus Bad Freienwalde, als sie sich mit den eigenen Kindern Rike und Arne sowie Gastkind Zara auf den Weg hinein in den grünen „Dschungel“ machte. Seit kurzem gibt es das Maislabyrinth in Prädikow. Strohballen mit einer Aufschrift weisen vorn an der B 168 auf die Abfahrt, die zum alten Schafstall am Ortsausgang führt. Dort, auf dem Maisschlag neben der vom Verein Prädikower Kultur- und Landleben geschaffenen Schäferbank als kunstvolle Sitzmöglichkeit unterm Blätterdach des Baumes, haben Landwirt Konstantin Behnen und seine Mitstreiter die Attraktion eingerichtet. 50 Cent kostet der Eintritt, wer möchte, kann sich vorneweg oder nach dem Erlebnis mit Wasser, Kaffee, Schorle und Bratwurst stärken.

Die Idee sei bei einer gemeinsamen Fahrt zur Agrarmesse Hannover entstanden, blickt Behnen zurück, der den Familienbetrieb fortführt und mit diesem speziellen Angebot nicht zuletzt mehr Verständnis für Landwirtschaft, die Arbeit der Bauern und manche Nöte wecken will. Denn es steht außer Frage: Die Verluste durch Rekordhitze und Trockenheit diesen Sommer werden enorm sein, auch beim Mais. Mit durchschnittlich 40 Prozent Minus rechnet Behnen, ja nach Lage differiert das deutlich. Auf diesem Schlag, der etwas tiefer liegt direkt neben der Senke mit Kirchsee und Feuchtwiese, stehen die Pflanzen noch recht ordentlich. Dennoch sind die Maiskolben kleiner als sonst, erreicht die Wuchshöhe längst nicht das mögliche Maximum, fallen an den Früchten spezielle Ausblühungen auf: „Das ist der sogenannte Maisbeulenbrand, eine Stressreaktion an den Trockenstellen“, erklärt der Landwirt. Dass der Maiszünsler zugange ist, verstärkt die Probleme. Der Schädlich sticht Stängel und Früchte an, die Larven fressen sich dann von innen durch.

1,5 Hektar misst das Areal mit dem Labyrinth, sechs Info-Stationen, wo Besucher zu Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten ihr Wissen rund um den Mais testen können, werden mit dem Laufzettel unterwegs angesteuert, die Einträge überall nach dem Ankreuzen abgestempelt. Von einem Hochsitz aus gibt es etwa in der Mitte noch die Möglichkeit, sich das Ganze mal als Draufsicht anzuschauen. Die Geschwister Moritz, Fabian und Ronja Fischer aus Bliesdorf sind begeistert: „Eine schöne Idee.“

Am Einlass stehen derweil schon die nächsten, eine Familie aus Strausberg – vier Erwachsene, zwei Kinder, zwei Hunde. Der Zulauf ist gut: Am Wochenende zuvor waren es 30 Besucher, davor sogar 50. Geöffnet ist bis Anfang September immer sonntags 10 bis 18 Uhr.