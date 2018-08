Veltenerin sammelt mit Enkeln Deckel gegen Kinderlähmung

Marco Winkler

Velten (MOZ) Die Eingebung kam in einem Bistro. Als die Veltenerin Magdalena Gewies in der Oranienburger Kaffeetante Flyer liegen sah, die das Sammeln von Kunststoffdeckeln als Hilfe gegen Kinderlähmung versprachen, dachte sie: „Ich fange einfach mal an.“

Mittlerweile hat sie zwei tatkräftige Unterstützer: ihre Enkel Samuel (9) und Benedict (6) aus München, die zur Zeit zu Besuch sind. „Ich habe in meiner Schule nachgefragt, ob jemand mitmachen möchte“, erzählt Samuel. „Das macht Spaß.“ Der Vater eines Mitschülers arbeitet in einer Gaststätte. „Er hat viele Deckel mitgebracht“, so Samuel.

Mehr als 2 000 Deckel haben er, sein jüngerer Bruder und Magdalena Gewies in den vorigen Monaten zusammen tragen können. „Selbst in der Mixed-Pickels-Woche, bei der ich helfe, haben die Leute mitgemacht“, erzählt die engagierte Veltenerin, die momentan eine Frau aus Simbabwe – eine kleine Gruppe besucht die evangelischen Kirchgemeinde – bei sich wohnen lässt.

Gewies geht es darum, sich bewusst zu machen, dass schon Kleinigkeiten helfen können. Ihre „Beute“ gibt das Trio im Leegebrucher Getränkemarkt ab. Hier ist eine Sammelstation des Vereins „Deckel gegen Polio“, der die hochwertigen Kunststoffe von Ein- und Mehrwegflaschen, Getränkekartons und auch das gelbe Überraschungs-Ei weiterverkauft. Der Erlös kommt der weltweiten Kampagne „End Polio Now“ zugute, die davon Polio-Impfungen finanziert. Laut Verein ergeben 500 Deckel eine Impfdosis (Schluckimpfung). „Wir können vier Menschen impfen lassen“, rechnet Samuel stolz nach.