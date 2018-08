Mitmach-Musikfestival „Oderbruch Open Air“ feiert Jubiläum

Arnold Ille

Gorgast (MOZ) Am Wochenende feierte das Oderbruch Open Air (OBOA) 20. Geburtstag. Bestand das Organisationsteam damals aus sieben Leuten, sind es heute schon über 150 Helfer, die sich für das Festival engagieren. Sie alle sind motiviert, das Umsonst&Draußen-Festival mitzugestalten. Dabei steht jedem ehrenamtlichen Helfer offen, in welchem Bereich er mitwirken möchte. So haben sich einige Strausberger dafür entschieden, unter anderem den Einlass für das Backstage-Camping zu übernehmen. Bis sieben Uhr früh wurden sie für die Schicht eingeteilt. Während sich die Besucher mit Tanzen oder einem Besuch im Kino aufwärmten, blieb den Strausberger Helfern um fünf Uhr früh nur lauwarmer Kaffee, um gut durch die frische Nacht bis zum Sonnenaufgang zu kommen.

Strapazen, die allerdings gerne in Kauf genommen werden. Denn die warme, familiäre Atmosphäre sowohl unter den Vereinsmitgliedern von Break Tribe Music, wie auch unter den Besuchern, ist das Geheimnis hinter dem Erfolg dieses Festivals. So stellt Annika Grundmann, die am Einlass mithilft, fest, dass die Besucher nun mehr auf Sauberkeit achteten, als in den Vorjahren. Auch den neuen Auflagen zum Brandschutz treten die Gäste verständnisvoll entgegen und stellen ihre Pkw in den eigens dafür vorgesehenen Bereichen ab.

Musikalisch bietet das Festival wie gewohnt eine breite Palette für jeden noch so nischigen Geschmack. Neben Musikgenres, wie DrumTronics oder Noisy Stoner ist beispielsweise auch experimentaler Noise-Pop zu hören. Letzterer stammt von der Berliner Band „13 Years Cicada“, die bereits zum zweiten Mal auf der Bühne „Goldenes Rössel“ in den Katakomben des Fort Gorgast spielten. Neben unkonventionellen Künstlern aus der Gegend finden auch internationale Bands, wie die argentinischen Acuario Cosmico und polnisch-sprachige Musiker hier ihre Bühne.

Im hinteren Flügel des Forts, dem so genannten „Windspiel“, konnten sich die Besucher auch tagsüber die Zeit vertreiben. Während unter einem Baldachin auf einer 27 Jahre alten Sega-Konsole gespielt wird, bringt „Mieze“ aus dem Café Köpenick allen Interessierten die Richtigen Handgriffe in der Jonglage bei.

„Es ist ein Mitmachfestival“ teilt Vereinsmitglied Sabine „Bine“ Schilling mit. So auch für den Berliner Armin Hermann. Er ist am Mittwoch mit dem Fahrrad aus Berlin losgefahren, um rechtzeitig beim Aufbau mitzuhelfen. „Es sind die angenehmen Leute“, die ihn hierher ziehen, teilt er mit. Er ist bis Sonntag hier geblieben, hilft dabei, das Gelände wieder in den Zustand zu bringen, in dem er es knapp eine Woche zuvor aufgefunden hat.

„’Tschuldigung, wo befindet sich der nächste Birnenbaum?“, wird Helferin Annika Grundmann am Einlass überraschend gefragt. Sie kann sich das Schmunzeln nicht verkneifen. Auch wenn sie Doppelschichten schiebt, denn es werden noch dringend Helfer gesucht. Kräftige, motivierte Helfer für den Aufbau oder wahlweise für einen der anderen Bereiche.