Einbrecher plündern Eiskasse

Jürgen Liebezeit

Beetz (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in Beetz gleich in zwei Objekte eingebrochen. Beim Landwirtschaftsbetrieb belafarm kletterten sie über Mülltonnen, die an der Hauswand stehen, zu einem Fenster, das sie einwarfen, um in die Büroräume zu kommen. Dort traten sie mehrere Türen auf und durchwühlten die Büros. Sie erbeuteten etwas Bargeld und richteten einen Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro an. Im Café am See am Beetzer See erbeuteten Einbrecher in der selben Nacht 235 Euro aus der Eiskasse und die Geldbörse eines Kellners. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Kriminalpolizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt.