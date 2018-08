Von Fußball bis Weihnachten

dpa

Berlin (dpa) Berlin gilt auch als Hauptstadt der Filmfestivals: Neben der Berlinale gibt es eine Fülle kleiner und größerer Festivals, die Werke aus aller Welt und allen Genres zeigen.

Einen Überblick können sich Kinofans am Samstag (18.8.) bei der Langen Nacht der Filmfestivals verschaffen. Mehr als 100 Filme präsentieren die beteiligten Filmwochen - darunter das 11mm Fußballfilmfestival, Afrikamera, das Festival of Animation Berlin, das One World Berlin Human Rights Film Festival, die Russische Filmwoche und das Weihnachtsfilmfestival.

Alle Kurz- und Langfilme werden mit englischen Untertiteln gezeigt, wie das Netzwerk Festiwelt ankündigte, in dem sich Filmfestival-Macher zusammengeschlossen haben.