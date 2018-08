Behinderte Kinder ziehen auf Baustelle

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Der Neubau der Regenbogenschule in Hennigsdorf kann zu Schuljahresbeginn bezogen werden. Allerdings müssen die Schüler, die an der Schule mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung lernen, noch einige Einschränkungen hinnehmen.

Zwar werden alle Klassen- und Fachräume bis kommenden Montag zur Verfügung stehen, sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD) bei einer Begehung des Gebäudes am Montag, in dem sich noch zahlreich die Handwerker tummelten. Doch weder der 190 Quadratmeter große Multifunktionsraum, der auch für sportliche Betätigungen gedacht ist, noch die Außenanlagen werden in den nächsten Wochen fertig sein. Die Innenarbeiten sollen sich bis in die Herbstferien hinziehen, an den Außenanlagen wird bis zum Jahresende gewerkelt. Zum Schuljahresbeginn steht den Kindern und Jugendlichen auf dem Schulhof nur ein sogenannter Matschbereich zur Verfügung. Sportliche Aktivitäten sind daher bis auf Weiteres nicht möglich. Selbst an der Fassade muss in den kommenden Wochen noch gearbeitet werden.

„Die Vorgabe war, dass das Gebäude zum Schuljahresbeginn betriebsfähig ist und alles fertig ist, was für den Schulbetrieb nötig ist“, sagte der Landrat und sieht dieses Ziel erreicht. Es ist noch keine drei Monate her, da klang das noch anders. Damals sagte Kreissprecherin Costanze Gatzke: „Wir sind im Plan. Das Ziel ist sportlich, aber wir schaffen das.“ Dass Teilbereiche noch nicht genutzt werden könnten, schloss sie damals aus.

Die zum neuen Schuljahr auf 94 Schüler gewachsene Bildungseinrichtung muss auch mit anderen Einschränkungen kämpfen. So sind mehrere Fachkabinette ersatzlos weggefallen, weil mehr Klassenräume benötigt werden. Wegen der besonderen Fürsorge, die in dieser Schule vonnöten ist, besteht eine Klasse aus sechs bis acht Schülern. Bei zwölf Klassenräumen könnten somit 96 Schüler unterrichtet werden. Da die Schule Jahr für Jahr wächst, wies der Landrat darauf hin, dass die Zahl auch auf zehn Mädchen und Jungen pro Klasse steigen kann.