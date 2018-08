Frau versprüht Reizgas in der S-Bahn

dpa

Berlin (dpa) Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Berliner S-Bahn der Linie S42 nahe Ostkreuz hat eine 41-jährige Reizgas im Zug versprüht.

Eine ärztliche Versorgung hätten die beiden Beteiligten hinterher abgelehnt, teilte die Bundespolizei in Berlin am Dienstag mit. Nach einem Streit hatte ein 42-Jähriger die stark alkoholisierte Frau am Montagmorgen in den „Schwitzkasten“ genommen, einen Würgegriff. Sie hatte sich mit Pfefferspray gewehrt.

Wie es dazu kam, stellten beide unterschiedlich dar. Eine Atemalkoholmessung ergab bei der 41-Jährigen einen Wert von 3,14 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.