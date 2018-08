Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Für die Einrichtung der Baustelle am Speicher für den Bau neuer Wohnungen wurde am Dienstag die Einfahrt von der Lehnitzstraße zur Willy-Brandt-Straße gesperrt. Die Lehnitzstraße ist in Höhe des Speichers nur halbseitig befahrbar. Die Sperrung gilt bis Donnerstag, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Wer von der Lehnitzstraße zum Bahnhof wolle, müsse über Dr.-Heinrich-Byk-Straße, André-Pican-Straße und Bernauer Straße fahren, denn die Stralsunder Straße ist weiterhin wegen der Baustelle Fahrradparkhaus nur in Richtung Süden befahrbar. Die Willy-Brandt-Straße ist nur über die Mittelstraße erreichbar. Weil viele Auto- und Lkw-Fahrer von der Sperrung überrascht waren und nicht wenden wollten, fuhren sie die Lehnitzstraße trotz der Einbahnstraßenregelung bis zur Bernauer Straße durch. Und weil zahlreiche Autofahrer gleichzeitig auf der Lehnitzstraße wendeten, kam es am Nachmittag immer wieder zum Stillstand des Verkehrs in beiden Richtungen. „Das ist nicht unsere Baustelle. Es gab auch noch keine Beschwerden von Bürgern“, hieß es dazu aus dem Tiefbauamt.