Ein Paradies für Bienen, Käfer und Co.

Winfried Kohls erhielt als erster Havelstädter für seinen Hausgarten aus der Eigenen Scholle die Plakette „Natur im Garten“, die seit 1999 von der Lenné-Akademie in Österreich vergeben wird. Dort ist sie bereits etabliert und soll nun auch in Brandenburg und der Region aus den Kinderschuhen wachsen. © Foto: age

Alexandra Gebhardt

von Alexandra Gebhardt (MOZ) Wenn Winfried und Marina Kohls durch ihren Garten gehen, können sie sicher sein, dass sich Schmetterlinge und Libellen, genauso wie Bienen und Wespen, die dieser Tage reichlich durch den Garten schwirren, in ihrem grünen Paradies ebenso wohl fühlen wie Käfer oder Ameisen, die im kühlen Boden Schutz suchen. Denn anders als viele Hobbygärtner verzichtet das Biologen-Paar bei der Pflege des Grüns gänzlich auf chemische Pestizide oder Torf, nutzt voranging den natürlich entstandenen Dung der drei Komposthaufen in ihrer kleinen Wildnis, die sich hier bis auf wenige Ausnahmen nach Belieben frei entwickeln darf.

„Es ist sicher kein durchgestylter Garten, wie man ihn sich gern vorstellt. Vielmehr gilt das Konzept ‚Wildblumenwiese statt Golfrasen’“, erklärt der 63-Jährige, der für die Bewirtschaftung seines Hausgartens unter Berücksichtigung vieler weiterer ökologischer Kriterien – etwa dem Vorhandensein von Nützlingsunterkünften, der Nutzung von Regenwasser und des Gewährens von wilden Naturgartenelementen – kürzlich als erster Brandenburger das Zertifikat „Natur im Garten“ entgegennehmen durfte. „Wir haben uns vor einiger Zeit dafür beworben und freuen uns nun, das Schild im Garten anbringen zu können“, sagt Kohls, der seit 1984 mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus auf der eigenen Scholle lebt. Allerdings war das zu Beginn alles andere als paradiesisch. Gute eineinhalb Jahre dauerte es, bis das Paar den zurückgelassenen Müll gänzlich vom Grundstück beseitigt hatte und der vorrangig mit heimischen Pflanzen bestückte Garten gedeihen konnte. Einem festgeschriebenen Konzept folgen die Biologen bei der Gartenpflege allerdings nicht, vielmehr dient das Gefühl als Anleitung.

Entstanden ist über nunmehr dreißig Jahre ein prächtig gewachsener Garten samt Steingarten, in dem sich vor allem im Frühjahr Sandwespen wohlfühlen. Dazu wilde Blumenbeete, in denen mehrere prächtige Königskerzen wachsen und Hochbeete, in denen saftige Tomaten, Zucchini und Kürbisse gedeihen, während ein kleiner Teich heimischen Pflanzen wie dem Geldweidereich und Libellen bestmögliche Entwicklungschancen bietet.

Und trotz aller Bemühungen: Als eine herausragende Auszeichnung versteht das Ehepaar die von der Lenné-Akademie vergebene Plakette, die in Osterreich seit 1999 im Rahmen der gleichnamigen Aktion initiiert wird und dort bereits großen Anklang gefunden hat, nicht. Vielmehr wünschen sich Winfried und Marina Kohls, dass die Aktion „Natur im Garten“ auch in Brandenburg aus den Kinderschuhen wächst, indem andere Havelstädter ihrem Beispiel folgen und sich dem naturnahen Gärtnern widmen, um die ökologische Vielfalt der Region zu stärken und dem gravierenden Insektensterben der vergangenen Jahren entgegenzuwirken.

Lediglich fünf Stunden Gartenarbeit pro Woche sind ihrer Ansicht nach dafür nötig.