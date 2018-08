Gemeinschaftskirche St. Bernhard entwickelt sich prächtig

Erhard Herrmann

Brandenburg Rund um die Gemeinschaftskirche St. Bernhard in der Walzwerksiedlung fand am vergangenen Wochenende ein dreitägiges Sommerfest statt. Spiele, Kuchen, Gegrilltes, Flohmarkt, nette Gespräche und – ganz wichtig – jede Menge Kinderlachen.

„Das Fest war ein Tag, an dem man erleben konnte, wie lebendig Kirche und Gemeinde sein können. Viele fleißige Helfer haben den Tag möglich gemacht“, freute sich Hans-Martin Richter. Ihm und seiner Frau Beate ist es zu verdanken, dass wieder Leben in der ehemaligen katholischen Kirche steckt. Mit der Gründung des Vereins St. Bernhard Gemeinschaftskirche Brandenburg, wurde es möglich, das Gotteshaus zu kaufen. Für Familie Richter war klar: Eine Kirche, quasi ‚zu eröffnen’, heißt nicht, einfach Schlüssel umdrehen und fertig. Es braucht Menschen, die da sind, wenn das Haus offen steht, die Auskunft geben können. Es braucht eine Gemeinde, die sie mit ihrem Besuch füllt. Erschwerend kam das noch wirkende und nachhaltige Erbe der SED dazu und Menschen, die sich von der Kirche abgekoppelt haben. Nirgendwo sonst, gibt es so wenige Menschen, die einer Religion angehören, wie in den neuen Bundesländern. „Deshalb haben uns viele vor gut einem Jahr für verrückt erklärt, als wir uns für diese Kirche entschieden haben“, erzählt Hans-Martin Richter weizer. Sein Ziel: St. Bernhard soll sich zu einer Gemeinschaftskirche und einem christlichen Begegnungszentrum entwickeln, dass alle Menschen der Umgebung erreicht – egal ob sie konfessionell gebunden sind oder nicht.

„Wir hörten anfangs häufig, das der geistliche Boden hier hart sei. Nach nun etwas über einem Jahr kann ich dem nur teilweise zustimmen. Uns ist aufgefallen, dass die Menschen sehr offen sind, auch für Gottes Wort“, bekräftigte der gläubige Christ Richter. Keine Massenbewegung, aber immer mehr Teilnehmer nutzen Angebote wie Bibellesungen oder die offenen Gesprächsrunden. „Darunter viele Ältere ab 65 plus, die zu DDR-Zeiten gerne gewollt hätten, aber damals nicht durften. Und auch junge Leute oder Familien finden mittlerweile den Weg zu uns“, betonte Hans-Martin Richter.

Nach und nach wird auch das Team verstärkt. Neben Linda und Peter Thießen unterstützten das Ehepaar Stefanie und Micha Wurster die Gemeindearbeit. Ganz neu im Team sind Martina und Matthias Steck. Susann Brückner absolviert ihr Anerkennungsjahr als Religionspädagogin. Zusammen mit Martina Steck wird sie ab Herbst 2018 Gruppen für Kinder und Jugendliche anbieten. Ihre ersten Aktionen sind der Kinder-Action-Tag am 1. September und am 25. bis 27. Oktober werden junge Baumeister gesucht, die helfen eine Stadt aus 20.000 Legosteinen zu bauen.

Wer mehr über St. Bernhard wissen will, ist zum nächsten Sonntagstreff, 19. August, eingeladen, der jeden dritten Sonntag im Monat um 15 Uhr stattfindet. Regelmäßige Gottesdienste sind zudem ab Winter 2018 geplant.