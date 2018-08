Brandenburg beteiligt sich an Abschiebeflug nach Kabul

dpa

Potsdam (dpa) Das Land Brandenburg beteiligt sich trotz der umstrittenen Sicherheitslage in Afghanistan an einer Sammelabschiebung.

Unter den für Dienstag geplanten Rückführungen seien auch drei abgelehnte Asylbewerber aus Brandenburg, teilte das Potsdamer Innenministerium auf Anfrage mit. Nach Angaben von Flüchtlingsinitiativen in Deutschland und Regierungsquellen in Afghanistan sollte am Dienstag um 21.15 Uhr am Flughafen München eine Maschine starten.

Die Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Krieg mit den radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausweitet. Das Potsdamer Innenministerium erklärte dazu, man orientiere sich bei Abschiebungen an den Lageberichten des Auswärtigen Amtes und der politischen Meinungsbildung im Land Brandenburg selbst.

Das Ministerium verwies zudem auf einen Beschluss des Landtags, wonach für eine Abschiebung nach Afghanistan vorrangig Personen in Frage kommen, die zum Beispiel als Gefährder eingestuft sind, rechtskräftig verurteilte Straftäter sind oder Menschen, die sich der Mitwirkung an der Identitätsfeststellung hartnäckig verweigern.