Frist für Sondersitzung zum Rathausbau

Holger Rudolph

Rheinsberg Innerhalb eines Monats soll die von Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) schon vielfach geforderte dritte Sondersitzung zum Rathaus-Neubau stattfinden. Dies beschlossen die Rheinsberger Stadtverordneten am Montag einstimmig.

Zuvor hatten die Abgeordneten mehrheitlich entschieden, dass es zumindest bis zur dritten Sitzung bei dem derzeitigen Baustopp bleibt. Die Fraktion BVB/Freie Wähler hatte zwar beantragt, den Stopp dringend aufzuheben. Der Stillstand schädige das Vertrauensverhältnis zwischen Stadt und Baubetrieben, begründete der Fraktionsvorsitzende Jürgen Scheigert. Auch seien in einem längst vorliegenden Gutachten keinerlei Baumängel übersehen worden. Der von SPD und CDU gewollte Einsatz eines weiteren Gutachters und eines zusätzlichen Rechtsanwaltes sei überflüssig und teuer.

SPD-Fraktionschef Sven Alisch ging indes davon aus, dass das vorhandene Gutachten eine Vielzahl von Kostengruppen nicht berücksichtigt. Schwochow beanstandete nochmals, dass SPD und CDU einen neuen Anwalt sowie einen neuen Gutachter wollen: „Das ist äußerst befremdlich. Es gibt schon einen von meinem Vorgänger Rau (Jan-Pieter Rau (CDU) Red.) eingesetzten Rechtsanwalt. Nur weil der jetzt Dinge sagt, die SPD und CDU nicht passen, soll ein neuer her. Das geht gar nicht.“ Es brandete riesiger Beifall aus dem Publikum nebst Bravo-Rufen auf. So etwas ist zwar nicht erlaubt, aber in Rheinsberg üblich.

Auch Bürgermeister Schwochow forderte mit einem eigenen Antrag, dass die Abgeordneten ihren Baustopp aufheben. Er begründete, dass der Gebäudekomplex nicht winterfest gemacht werden könne, wenn die Stadt zurzeit kein Geld dafür ausgeben dürfe. Auch werde es im nächsten Jahr weniger Fördermittel geben, falls die Stadt bereits im laufenden Jahr weniger Geld benötigt. Das Rathaus würde dann wohl noch später fertig werden. Alles Drängen half Schwochow nicht. Sein Antrag wurde mit den zehn Stimmen von SPD, CDU und Linker abgelehnt. BVB/Freie Wähler, Schwochow selbst und der fraktionslose Wilfried Schmidt unterlagen mit ihren sechs Stimmen.

Angenommen wurde stattdessen ein von Sven Alisch eingebrachter Antrag. Alle 2018 nötigen Arbeiten sollen aufgelistet und den Stadtverordneten zur Entscheidung vorgelegt werden.

Einmal mehr unterlag Schwochow, als er einen auf Antrag der SPD getätigten Beschluss vom März beanstandete. Er möge die komplette Handakte zum Rathausbau herausgeben, so die damalige Forderung. Er habe immer wieder Akteneinsicht angeboten, doch die wenigsten Abgeordneten hätten diese Möglichkeit genutzt, sagte Schwochow. Die kompletten Akten allen Abgeordneten zukommen zu lassen, sei nicht möglich. Abermals wurden BVB/Freie Wähler und Schmidt überstimmt. Es bleibt also bei dem alten Beschluss. Schwochow hatte bereits angekündigt, dass er sich in einem solchen Fall an die Kommunalaufsicht wenden werde.