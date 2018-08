OFC-Talent Ole Futh wechselt zum 1. FC Union Berlin

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Wenn die Kinder am kommenden Montag in den Alltag starten und von ihren Ferienerlebnissen erzählen, wird Ole Futh wohl ausgiebig von der letzten Woche der schulfreien Zeit berichten. Der zehnjährige Fußballer aus Oranienburg ist seit Montag Spieler des 1. FC Union Berlin.

Aufgeregt sei er vor dem ersten Trainingstag nicht gewesen, versichert der junge Kicker. Dieser lief am Wochenende noch im Trikot seines bisherigen Vereins durch den heimischen Garten. Die Einkleidung bei Union erfolgt erst in dieser Woche.

Dass Ole diesen Tag erlebt, hatte sich vor einigen Monaten noch nicht angedeutet. Im Alter von vier Jahren hatte der Sohn von Sabrina und Rene beim Oranienburger FC Eintracht begonnen. Die Frage, wann er gemerkt habe, dass er ein guter Fußballer sei, kommentiert der D-Jugendliche mit einem Schulterzucken. „Anfangsschwierigkeiten gab es schon“, erinnert sich Vater Rene. Sein Sohn sei eher der zurückhaltende Typ, der erst einmal beobachtet und alles abcheckt. „Dann ist irgendwann der Knoten geplatzt. Bei den Minis spielte Futh junior überall, fand sich dann unter Trainer Bernd Karwinkel im Mittelfeld wieder. In der E-Jugend bei Coach Andreas Nagel spielte der Knirps im rechten Mittelfeld, dann in der Zentrale in der Abwehr. Schnell wurde Ulrich Drasche auf den technisch versierten, schnellen und laufstarken OFC-Kicker aufmerksam, holte ihn zum DFB-Stützpunkt nach Löwenberg.

Im Februar standen dann nach einem Hallenturnier plötzlich Scouts des 1. FC Union Berlin auf der Matte. „Da waren wir dann zum Probetraining“, berichtet Vater Futh. Sein Sohn machte Testspiele mit, war bei Trainingseinheiten in Köpenick regelmäßig unter Beobachtung. Kurz vor den Ferien kam die Einladung zu einem weiteren Leistungstest. Ergebnis: Entgegen des gängigen Verfahrens, wonach Nachwuchs-Kicker zur siebten Klasse zu Sportschulen oder in Leistungszentren wechseln, wollte es der 1. FCU mit Ole Futh sofort versuchen.

Das Kind war sofort Feuer und Flamme. „Ich freue mich darauf“, sagt er mit kräftiger Stimme. Der Umstand, dass er an vier Tagen in der Woche nach der Schule zum Training in den 70 Kilometer entfernten Südosten der Hauptstadt muss, stört ihn nicht. Für die Eltern wiederum ist das eine große Herausforderung. „Es wird eine Marathonaufgabe für alle. Der Familienrat hat einige Male getagt“, bemerken die Eltern. Dank der Mithilfe von Oma und Opa („Ohne die würden wir es nicht schaffen“) seien die logistischen Fragen aber kein Problem. „Das spielt sich ein.“

Rene Futh (einst selbst Fußballer in Sachsenhausen, Oranienburg und Friedrichsthal) weiß, was sich für sein Kind in der Nachwuchsabteilung des Zweitligisten für Möglichkeiten bieten. „Für ihn wird es in fußballerischer Hinsicht ein Schritt nach vorn werden, weil da anders und intensiver trainiert wird.“ Zudem würde es Vergleiche mit anderen Leistungszentren geben. Mit den Unionern wird Ole Futh (der sich als Fan des FC Bayern München bezeichnet) in der Landesklasse Berlin um Punkte spielen. Vor dem Saisonstart wird es Testspiele wie gegen Hannover 96 geben. „Das sind schon andere Namen als bisher.“

Dass Ole einmal diesen Weg einschlägt, war nicht geplant. „Er hat sich in Oranienburg immer wohl gefühlt und wäre dort geblieben. Dass es nun anders kommt, ist Zufall.“ Den heimlichen Traum vom „großen Fußball“ im Juniorenbereich gab es bei dem jungen Oranienburger aber schon. „Ole war vor einigen Jahren Auflaufkind bei einem Union-Spiel. Seitdem hat er Blut geleckt.“ Dass er die unverhoffte Chance nun nutzen wolle, sei klar. Der Appell der Eltern: „Wenn du das willst, dann müssen wir einen Weg finden, wie du trotzdem deine Hausaufgaben ordentlich erledigst und die Schule nicht zu kurz kommt.“ Vor der Entscheidung gab es Gespräche mit der Schule und der Lehrerin. Ole, der ab Montag die fünfte Klasse besucht, müsse halt mitspielen. „Wenn er jetzt ,Ja‘ sagt, muss er da erst einmal durch. Aber mehr als nicht klappen kann es ja nicht. Niemand will sich irgendwann einmal den Vorwurf machen, dass wir es nicht zumindest probiert haben.“

Mutter Sabrina Futh ist zuversichtlich. „Wenn er die zwei Jahre bei den D-Junioren jetzt durchsteht, ist der Weg zur Sportschule dann vielleicht nicht so schwierig.“ Beim OFC, für den er sechs Jahre spielte, seien einige sehr traurig gewesen, dass Ole geht. Dass der Sohn von einem Traditionsverein gesichtet wurde, macht die Eltern stolz. „Ich habe ja nun auch mein Leben lang Fußball gespielt. Wenn der Sohn dann von solchen Leuten angesprochen wird, zeigt das schon, dass du nicht alles falsch gemacht hast“, sagt Rene Futh, der sein Kind einige Jahre selbst trainierte. „Das ist schon eine schöne Sache. Durch Andreas Nagel und Sven Engel hat er den Feinschliff bekommen. Auch Uli Drasche hat ihn geformt. Das hat alles Früchte getragen.“

Nach den Worten von Sabrina Futh müsse man schon ein bisschen verrückt sein, um die anstehenden Herausforderungen angehen zu wollen. Doch auch die Mutter weiß: „Ole stehen dadurch alle Türen offen. Er bekommt die Chance, sich weiter zu verbessern. Das wollten wir ihm nicht verbauen.“ In die Rolle der fußballbegeisterten Mutter wuchs sie sehr schnell. „Ich habe zwar nie selbst gespielt, bin aber schon zu Spielen gefahren, bevor ich mit Rene zusammenkam. Dass ich zwei Fußballer in der Familie habe, stört mich also überhaupt nicht. Wir ziehen alle an einem Strang.“