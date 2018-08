Kita „Eichörnchen“ wird moderner

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In der Kita „Eichhörnchen“ in Neuruppin wird es künftig etwas ruhiger. Aktuell werden im Auftrag der Stadt die Räume modernisiert. In diesem Zuge bekommt das ganze Gebäude auf rund 900 Quadratmetern Schallschutzdecken, die den Lärm absorbieren.

Die Arbeiten haben bereits zwei Wochen vor der regulären Schließzeit begonnen. Laut Stadtsprecher Heiko Rähse wurde seinerzeit im Keller damit angefangen, die Elektroleitungen zu erneuern. Als die Kita für die Ferienphase schloss, sind die Arbeiten in die oberen Räume verlegt worden, wo derzeit noch kräftig gewirbelt wird. Neben Schallschutz und neuer Verkabelung wird auch der Brandschutz verbessert. Zudem wird der Krippenbereich neu tapeziert, gemalert und die Räume erhalten einen neuen Fußbodenbelag, bevor die insgesamt etwa 100 Kinder aus den Ferien zurückkehren. Rund 190 000 Euro kostet die Modernisierung. 42 000 Euro werden laut Sozialdezernent Thomas Fengler aus dem brandenburgischen Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ gedeckt. Wie Fred Müller, Sachgebietsleiter Hochbau, sagte, ist für 2019 geplant, in dem Gebäude aus den 1980er-Jahren noch die Heizung zu erneuern – wenn die Stadtverordneten dem zustimmen.