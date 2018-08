Baustelle wird zur Schaustelle

Wolfgang Gumprich

Vogelsang Eigentlich schade, dass die Straßenarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Vogelsang fast abgeschlossen sind. Es ist so friedlich in Vogelsang geworden, die Gläser ruhen im Schrank, die Häuser wackeln nicht. Nach den Fräsarbeiten ließ sich die Straße so gut wie noch nie befahren, kein Ruckeln, kein Klappern im Auto, (fast) alle Autofahrer – selbst die Lkw – hielten sich an die vorgeschriebenen 30 ka-em-haa und rollten mit 50 ka-em-haa durch den Ort. Und am Wochenende wurde die Bau- zur Schaustelle. Selbst aus so entfernten Orten wie Templin oder Zehdenick kamen Autos auf der gesperrten Straße in den Ort, die Insassen staunten „hier passiert ja tatsächlich was!“ und fuhren im Tempo, siehe oben, weiter. Schade, dass die Arbeiten bald beendet sein werden. Denn dann werden die Durchfahrer sich nicht mehr die Muße zum Staunen nehmen, sondern sehen, dass sie Vogelsang ganz schnell – so mit 70 ka-em-haa – verlassen. Denn rechtzeitig zum Schuljahresbeginn am Montag soll die Straße fertig sein.