Galerie am Bollwerk eröffnet neue Ausstellung

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Wenn jeder Künstler am Donnerstag zur Vernissage in die Galerie am Bollwerk nur zwei Freunde mitbringt, platzt diese aus allen Nähten. Knapp 30 Maler, Bilderhauer und Fotografen aus der Region werden dort bei der ersten freien Neuruppiner Kunstausstellung ihre Werke zeigen.

Nur mit wenigen Zentimetern Abstand hängen diesmal die Bilder an den Wänden der Galerie. „Von jedem Künstler maximal drei“, sagte der Galerie-Vereinsvorsitzende Matthias Zágon Hohl-Stein am Dienstag. Für viel mehr wäre dort auch gar kein Platz. Das Angebot der Galerie einer freien beziehungsweise offenen Ausstellung, an der sich jeder Kreative und Kunstschaffende beteiligen kann, wurde laut Hohl-Stein bestens angenommen. Selbst in den vergangenen Tagen seien noch Pakete mit Werken von Interessierten angekommen. „Wir haben auch niemanden und seine Werke abgelehnt“, so Hohl-Stein.

Der Künstler aus Karwe hat sich einst selbst auch an der Freien Berliner Kunstausstellung beteiligt. „Das war super. Da konnten sich Laien neben Profis zeigen“, so Hohl-Stein. Für den einen oder anderen Teilnehmer sei diese Veranstaltung, die es ab 1971 regelmäßig für 24 Jahre gab, ein Sprungbrett zum Erfolg gewesen. Und wie der Karwer später auch feststellen musste: Er hatte dort schon gemeinsam mit seiner Künstlerfreundin Ulrike Hogrebe ausgestellt, obwohl sich beide noch nicht kannten.

Auch bei der Ausstellung am Bollwerk werden einige Namen auftauchen, die Kunstfreunde kennen – wie beispielsweise Günter Rieger, Birgit Tornow, Gisela Gröschke, Rosel Müller, Dagmar Köppen sowie Rolf-Jürgen Altekrüger. Beim Betreten des Ausstellungsraums fallen dem Betrachter neben den sehr unterschiedlichen Bildern zwei Skulpturen sofort ins Auge. Sie stammen von der Wildbergerin Sylvia Petke, die sich selbst als Hobbybildhauerin bezeichnet. Ihre Plastik eines Schwans, dessen Flügel weit aufgeschlagen sind, und dessen Hals grazil geschwungen ist, kommt in der Form einem echten Tier sehr nahe. Angefertigt hat Petke diesen aus dem Mineral Pyrophyllit. Aus diesem Gestein drehte sie rund 1 500 Steinringe. Laut Sylvia Petkes eigener Beschreibung habe das sehr lange gedauert und es sei dabei jede Menge Staub entstanden. Nicht zuletzt hätten beim Bearbeiten des Steins auch einige Werkzeuge ihren Geist aufgegeben. Aus diesen Ringen einen Schwan zu formen, sei dann eine „experimentelle Herausforderung bezüglich der Statik“ gewesen, schreibt sie selbst über ihr beeindruckendes Werk. Das sei aufgrund der Arbeit, die sie darin investiert hat, unbezahlbar. Ihr zweites Stück ist das Abbild eines Kopfes, der passend zu seiner Struktur mit „Vernetzt“ betitelt ist. Damit möchte Petke den Betrachter anregen, darüber nachzudenken, wie sich jeder durch die neuen Medien durchschauen lässt.

Diese und andere Werke werden in der Galerie, die sich selbst als Zentrum für regionale Kunst sieht, am morgigen Donnerstag sicher für einiges Erstaunen sorgen. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr.