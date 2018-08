Bahn verschiebt Termin für Fertigstellung

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Attraktivität der Regionalbahn 12, die seit Dezember 2015 zwischen Berlin-Ostkreuz und Templin-Stadt im Stundentakt verkehrt, leidet weiter unter den Gleisbauarbeiten zwischen Oranienburg und Löwenberg. Die Arbeiten werden nicht bis zum 31. August fertig, sondern verzögern sich voraussichtlich bis zum 20. Oktober dieses Jahres.

Das hat Bahnsprecher Gisbert Gahler am Dienstag auf Nachfrage bestätigt. „Das jetzt aktuelle Fahrplanprogramm wird dann auch während der Verlängerung weiter gefahren“, erklärte der Bahnsprecher. Wenig später äußerte sich Gahler auch zu den Gründen der Verzögerung: „Die Verschiebung der Arbeiten wurde aufgrund von zusätzlichen, also ungeplanten Leistungen bei der Kampfmittelsondierung erforderlich.“ Nach Abstimmung der Kapazitäten mit den Auftragnehmern und unter der Berücksichtigung der Verfügbarkeiten der Abnahmekapazitäten habe sich der neue Termin am 20. Oktober 2018 ergeben.

Für viele Reisende bedeutet das, dass sie mit dem Schienenersatzverkehr vorlieb nehmen müssen. Denn nur zwei Zugpaare verkehren morgens und abends auf der Strecke. Selbst dieses schmale Angebot musste die Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB) im Frühjahr dieses Jahres mit weiteren Abstrichen versehen: „Aufgrund eingeschränkter Gleisverfügbarkeit wegen Bauarbeiten im Bahnhof Nassenheide wurde für die durchfahrenden Züge in Richtung Berlin der Jahresfahrplan nachträglich geändert“, teilte die NEB mit. Der Halt des Zuges in Nassenheide entfällt bei den Zügen, die um 5.34 und 16.34 Uhr in Templin-Stadt losfahren.

Zum Teil ist für die Reisenden der RB 12 ein Umstieg auf den Regionalexpress 5 möglich. Wer aber in Grüneberg, Nassenheide oder Sachsenhausen aus- oder zusteigen möchte, ist mit dem Schienenersatzverkehr, der zwischen Löwenberg und Oranienburg verkehrt, mit entsprechend längeren Fahrzeiten konfrontiert.

Auch in Zukunft werden sich Bahnreisende auf der Strecke zwischen Berlin und Rostock mit Einschränkungen abfinden müssen. Im Rahmen der Bauarbeiten an der Strecke werden der Ober- und Unterbau für die Gleise sowie zahlreiche Brücken, Durchlässe und die Oberleitung erneuert. Die bestehenden Stellwerke werden erst nach und nach durch elektronische Stellwerke ersetzt. Außerdem erhalten Bahnhöfe und Verkehrsstationen ein modernes Erscheinungsbild und werden barrierefrei gestaltet, darunter Löwenberg (Mark). Voraussichtlich erst im Jahr 2027 soll alles fertig sein.

Die Strecke wird für Geschwindigkeit von maximal 160 Stundenkilometern sowie einen stärkeren Güterverkehr ausgebaut. Um den Seehafenstandort Rostock weiter zu fördern, wird die Strecke darüber hinaus für eine maximale Radsatzlast von 25 Tonnen modernisiert. Anschließend können höhere Güterlasten transportiert werden.

Zwischen Oranienburg und Löwenberg erfolgt seit 2017 die Erneuerung des Oberbaus sowie der Oberleitungsanlage, ein Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung „Weg Fichtengrund“, der Neubau der Bahnsteige am Haltepunkt Sachsenhausen einschließlich der Bahnsteigausrüstung, der Rückbau der Fußgängerunterführung im Bahnhof Fichtengrund, die Errichtung von Reptilien- und Amphibienschutzzäunen und Anlegen von Habitaten, teilt die Deutsche Bahn AG detailliert auf ihrer Internetseite mit.