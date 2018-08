Spaß im Jahnbad

Neuruppin Ihre Mundwinkel kamen beinahe an die Ohren heran, so sehr freuten sich die Organisatoren des Beachvolleyball-Turniers. 1300 Euro nahm der Veranstalter am Sonnabend ein, die er an drei Projekte weiterreichen will.

Diese Summe ist deshalb so überraschend, weil im vorigen Jahr noch 700 Euro eingespielt worden waren und dies „damals schon über unseren Erwartungen gelegen hatte“, zeigte sich Chris Hannemann perplex. Er gehört zum Quartett des SV Lindow-Gransee, das dieses einzigartige Turnier organisiert. Rico Thiedemann, Andy Miethling und David Vogt stoßen ebenso dazu wie Alexander Redepenning. Hannemann: „Mit ihm haben wir genau den Richtigen für den Benefizgedanken gewinnen können.“ Redepenning leitet zum einen das Neuruppiner Fitnessstudio Clever-Fit, setzt aber auch bei www.sportevents-neuruppin.de seine Ideen um, um die Sportstadt voranzubringen. Hannemann: „In dieser Konstellation lässt sich viel bewegen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Geschäftswelt so viele offene Türen einrennen.“

Geldspenden sammelten die Volleyballer in den vergangenen Wochen, Banner wurden an den vier Spielfeldern im Jahnbad aufgehängt, Startgeld (30 Euro) wurde genommen, aus Gegrilltem und Getränken Einnahmen erzielt. Und noch einen Volltreffer setzte die Partnerschaft der Volleyballer mit Redepenning & seinem Team: Die Creps erwiesen sich als Verkaufsschlager. Allein die Einnahmen aus der Tombola mit 200 Losen spülte fast ein Drittel ein – Hüne Michael Güldener forderte das Glück mit 50 Losen heraus.

Insgesamt haben „wir jetzt 2800 Euro eingenommen“, blickte Chris Hannemann auf alle drei Wettkämpfe, also einen Hallencup und zwei Beach-Turniere. Gründer des Traditionswettkampfes im Sand ist zwar der RSV Maulwürfe. Doch vor drei Jahren stemmte er das Turnier zum letzten Mal. Ein Jahr später sprang Lindow-Gransee zwar auf den Zug, jedoch zu spät, um innerhalb weniger Wochen organisatorisch den Wettkampf zu retten. 2017 fruchteten die Gespräche, neue Ideen wurden umgesetzt. Eine davon: Das Quadro-Beach-Turnier bekam den Benefiz-Charakter.

Standen 2017 noch Projekte aus dem Reha-Bereich im Blick, so soll das Geld in den nächsten Wochen an drei andere Einrichtungen gehen: Kita Kunterbunt, die sich einen Bauwagen anschaffen will, Tierpark Kunsterspring sowie für den Nachhaltigskeitstag der Rheinsberger Preussen-Quelle. Eine Mitmachaktion für Kinder könnte von einer dreistelligen Summe profitieren. Dieser Tag ist für den 22. September geplant. Hannemann blickte nach vorn: „Wir haben das Ohr am Volk und sind offen für 2019.“ Am zweiten Augustwochenende wird wieder im Jahnbad für den guten Zweck gespielt.