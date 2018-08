Wildwuchs stoppt Einsatzkräfte

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Chef des Stadtfeuerwehrverbandes Wolfgang Welenga schlägt Alarm: Wildwuchs mache derzeit viele Waldwege unpassierbar. Im Fall eines Waldbrands könne wertvolle Zeit vergehen, bis die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ankommen.

Die Wälder um Frankfurt sind in diesem heißen Sommer bislang glimpflich davon gekommen. Verheerende Waldbrände wie anderenorts in der Region sind ihnen erspart geblieben. „Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt“, sagt Wolfgang Welenga, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes. Eine unachtsam weggeworfene Zigarette oder der heißgelaufene Katalysator eines Autos genügten, um trockenes Gras in Brand zu setzen. Dann muss die Feuerwehr schnell vor Ort sein, um eine Katastrophe zu verhindern. Und genau das könne angesichts schwer passierbarer Waldwege zum Problem werden – im Frankfurter Stadtwald genauso wie in Waldflächen anderer Eigentümer in Richtung Biegener Hellen oder Helenesee.

„Die Hauptadern in den Wald müssen frei sein, genauso wie die Verbindungswege“, nennt Wolfgang Welenga die wichtigste Voraussetzung für ein schnelles Vorankommen und Eingreifen der Einsatzkräfte. Zudem sei es manchmal auch aus einsatztaktischen Gründen notwendig, schnell den Standort zu wechseln. Doch in der Praxis sei das oft nicht möglich. Meist ist es Wildwuchs, der sich den 3,30.Meter hohen und mit Spiegeln rund drei Meter breiten Einsatzfahrzeugen in den Weg stellt. „Sobald es regnet, treibt die Natur aus. Die Vegetation macht Wege dann schnell unpassierbar“, hat Christian Schulz, der den Bereich Technik bei der Frankfurter Feuerwehr koordiniert, festgestellt. Dann liege es im Ermessen des Gruppenführers oder Maschinisten, ob er das Löschfahrzeug durch den Wildwuchs lenkt und damit Schäden an der Ausrüstung riskiert oder ob er einen Trupp voran schickt, der den Weg frei sägt. Doch jede Zeitverzögerung habe im Ernstfall fatale Folgen. „Pro Minute können bis zu 50 Quadratmeter Wald zusätzlich in Flammen stehen“, sagen die Feuerwehrleute. Sie appellieren an alle Waldbesitzer, die Wege freizuhalten – im eigenem Interesse.

Das erforderliche Lichtraumprofil ist mit vier Metern Höhe und 3,5 Metern Breite vorgegeben. Der Freischnitt im Erschließungsnetz, den die untere Forstbehörde in Abstimmung mit Feuerwehr und Katastrophenschutz festlegt, muss durch den Eigentümer des Waldes erfolgen, bestätigt Torsten Walther aus der Pressestelle der Stadtverwaltung. „Zum Ende der Vegetationsperiode ist die Befahrbarkeit der Waldwege etwas eingeschränkt“, räumt er ein. Diese Situation sei den Einsatzkräften jedoch bekannt. Regelmäßige Begehungen finden im Rahmen der Wald-brandalarmplanung statt. „Aus aktuellem Anlass wird eine derartige Begehung nochmals im August durchgeführt“, so Torsten Walther.

Wolfgang Welenga wünscht sich allerdings nicht nur, dass sich der Zustand der Waldwege verbessert, sondern auch, dass der Notbrunnen im Stadtwald wieder in Betrieb genommen werden kann. Dessen Technik sei in die Jahre gekommen und teilweise beschädigt. „Er sollte aber funktionieren“, so Wolfgang Welenga, „deswegen heißt er ja Notbrunnen“.